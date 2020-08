Napiš to tak, abych byl zajímavý. Očekávaný životopis Philipa Rotha má 880 stran

Na podzim 2012 romanopisec Philip Roth zažertoval, že kontrolu nad svým životem odevzdal Blakeovi Baileymu. „Doufám, že ti ty mé ukecané maily chodí,“ napsal svému životopisci. „Teď se kolem tebe točí celý můj spisovatelský život. Všechno dělám pro to, aby byl Blake šťastný. To je šílenství.“

O necelou dekádu později se práce na jednom z nejočekávanějších životopisů posledních let chýlí ke konci. Jak píše agentura AP, Baileyho knihu o Philipu Rothovi, čítající 880 stran, vydá nakladatelství W. W. Norton & Company 6. dubna 2021. Vznikat začala poté, co romanopisec roku 2010 oznámil odchod do důchodu, a práce na ní pokračovaly ještě poté, co Roth předloni zemřel ve věku 85 let.

Dle nakladatelství kniha vypráví, jak se Roth propracoval z nižší střední židovské rodiny na vrchol literárního světa, jak jeho kariéru málem zhatilo katastrofální první manželství nebo kterak se angažoval ve prospěch disidentů za železnou oponou, což je narážka na Rothovy časté návštěvy Prahy a styky se zdejšími spisovateli, z nichž za oceánem propagoval Ivana Klímu nebo Milana Kunderu.

Životopis také líčí Rothova "soupeřivá přátelství" se spisovateli Saulem Bellowem, Johnem Updikem a Williamem Styronem nebo "odkrývá pravdy Rothova květnatého milostného života", který vyvrcholil téměř dvacetiletým manželstvím a následně rozvodem s herečkou Claire Bloomovou. Ta pak Rotha roku 1996 sepsula ve své vzpomínkové knize Leaving a Doll’s House.

Agentura AP dodává, že dílo rovněž reflektuje spletitý vztah mezi Rothem, houževnatým synem židovské rodiny z Newarku v New Jersey, a o 30 let mladším Baileym, absolventem katolické školy v Oklahomě. Sedmapadesátiletý Bailey dříve napsal knihy o spisovatelích Richardu Yatesovi, Charlesi Jacksonovi nebo Johnu Cheeverovi a Roth jej za ně obdivoval.

"Náš vztah byl někdy komplikovaný, ale málokdy nešťastný a nikdy nudný," shrnuje teď Bailey.

Roth byl autorem více než dvacítky děl včetně Portnoyova komplexu, Americké idyly, Lidské skvrny, Pražských orgií, podle nichž vloni vznikl film Ireny Pavláskové, nebo Spiknutí proti Americe, jež vypráví o fašistické diktatuře v USA 40. let minulého století a HBO podle něj vloni natočilo hraný seriál.

Nad svým životopisem Roth uvažoval od 90. let minulého století. Původně oslovil Rosse Millera, profesora Connecticutské univerzity a bratrance svého přítele, dramatika Arthura Millera. Ross Miller už na knihu dokonce uzavřel smlouvu s nakladatelstvím Harcourt Houghton Mifflin, roku 2009 se však s Rothem názorově rozešli.

Na doporučení dnes již nežijícího životopisce Jamese Atlase se pak Rothovi ozval Blake Bailey. "Proč by měl můj životopis napsat zrovna křesťan z Oklahomy?" zeptal se ho prý Roth. "Protože sice nejsem bisexuální alkoholik s puritánskými kořeny, ale stejně jsem zvládl napsat knihu o Johnu Cheeverovi," odvětil Bailey v narážce právě na vlastnosti spisovatele Cheevera, jenž žil v letech 1912 až 1982.

Agentura AP doplňuje, že životopisy bývají buď autorizované, kdy se zpovídaný podílí na jejich vzniku a může do nich zasahovat, nebo neautorizované, napsané bez spolupráce s tím, o němž pojednávají. Baileyho kniha je něco mezi tím.

Autor začal psát v roce 2012. Mluvil s Rothem, jeho přáteli, kolegy i milenkami. Dokonce se směl probírat materiály ve spisovatelově archivu. Jeho součástí je i Rothem sepsaná, 295 stran čítající odpověď na spisovatelův nelichotivý portrét, jejž vydala jeho bývalá žena Claire Bloomová. Dle závěti smí tento Rothův text vyjít až v roce 2050.

Životopisec uzavřel dohodu: poslední slovo zůstane Baileymu, Roth však bude rukopis průběžně poznámkovat a dbát na přesnost.

"Nikdo mi nemůže mluvit do toho, co si myslím nebo jak co interpretuji," shrnuje Bailey, který doufá, že jeho knihu čtenáři "zhltnou" a že zachycuje Rotha barvitěji, než jak byl dosud znám.

Philip Roth patřil k nejvýznamnějším spisovatelům druhé poloviny 20. století. Známý byl také tím, jak dbal na svůj veřejný obraz a nakolik se staral o vlastní dílo. Agentura AP připomíná epizodu, kdy romanopisec napsal správcům internetové encyklopedie Wikipedia, aby napravil zmínku o svém románu Lidská skvrna.

Podle Baileyho se spisovatel "rozhodně snažil" mluvit také do svého životopisu, ale vždy "zařadil zpátečku", když se Bailey "slušně a profesionálně ohradil".

Podle AP se často stává, že životopisci v průběhu psaní získají o tom, jemuž se věnují, negativní mínění. Baileymu se nic takového nepřihodilo, po vzájemné spolupráci si Rotha "ohromně vážil". Svou knihou chce naplnit, oč jej spisovatel požádal: "Nepiš to, abys mě rehabilitoval. Napiš to tak, abych byl zajímavý."