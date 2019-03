Pro lepší orientaci čtenářů. Nakladatelství Kniha Zlín a Plus slučují redakce

View this post on Instagram

Od dubna spojujeme síly s nakladatelstvím Kniha Zlín. V obou nakladatelstvích se zaměřujeme především na kvalitní literaturu pro náročnější čtenáře, a často jsme tak usilovali o podobné tituly a četli stejné rukopisy. Proto jsme se rozhodli dát naše redakční týmy dohromady, abychom lépe využili naše zkušenosti a mohli se soustředit na zkvalitnění edičního plánu. Naše nové knížky nadále najdete pod společnou značkou Kniha Zlín.