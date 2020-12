Kniha roku podle Taberyho: Horáková vpouští paprsek světla do Juráčkova života

Vzpomínky novinářky a někdejší hamburské ministryně kultury Dani Horákové na dobu, kdy žila s režisérem Pavlem Juráčkem, označuje šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery za knihu právě končícího roku. Uvedl to v anketě serveru Aktuálně.cz, které se zúčastnilo několik desítek osobností společenského života, laureátů ceny Magnesia Litera či literárních kritiků.

Kniha nazvaná O Pavlovi, vydaná nakladatelstvím Torst, v anketě posbírala nejvíc hlasů ze všech. Kromě Taberyho pro ni hlasovali spisovatelé Petra Soukupová a Pavel Kosatík, mezzosopranistka Aneta Petrasová, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a novinář Petr Vizina.

"Je výborně napsaná a vpouští další paprsek světla do života legendárního režiséra Pavla Juráčka," shrnuje Tabery s odkazem na významného představitele československé filmové nové vlny, který žil v letech 1935 až 1989.

Podle šéfredaktora Respektu jde však kniha Horákové ještě dál. "Je o lidských vztazích, strachu, genialitě, zbabělosti, odvaze, lásce i nenávisti, o naší minulosti, která byla za normalizace tak odpudivá, že i z těch největších osobností dělala ty nejmenší, pokud si nepohlídaly svou cestu," vyjmenovává Tabery.

Aktuálně.cz respondenty požádalo, aby uvedli jednu až tři letos vydané knihy, které ze své četby považují za nejhodnotnější nebo nejzajímavější. Tabery k nim řadí ještě prózu Mlíkař od Anny Burnsové, která se odehrává na pozadí konfliktu v Severním Irsku a nadchla ho především stylem vyprávění či jazykem, a životopisnou knihu o Milanu Kunderovi od spisovatele Jana Nováka.

"Je to důležitá kniha, která mě přiměla o spoustě věcech znovu přemýšlet. Vidět dějiny zase o něco pestřeji. Myslím, že se potřebujeme na svou minulost dívat kritičtěji. Ne proto, abychom někoho soudili, ale abychom tu dobu a sebe lépe chápali," vysvětluje Tabery, proč hlasoval pro Novákovu téměř devítisetstránkovou publikaci.

Šéfredaktora Respektu letos dále zaujal román Uranova od Lenky Elbe, druhý díl soupisu výtvarného díla Josefa Čapka nazvaný Pracoval jsem mnoho, dílo bývalého šéfredaktora deníku Financial Times Lionela Barbera nazvané The Powerful and the Damned nebo publikace Slepé skvrny od sociologa Daniela Prokopa a knihu o Miladě Horákové Jdu s hlavou vztyčenou od Daniela Anýže.

Kompletní odpovědi tří desítek osobností a dvaceti redaktorů Aktuálně.cz jsou k nalezení zde.