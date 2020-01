Literární cenu Costa dostal Coe za román o brexitu. Vžil se do obou stran sporu

Britskou literární cenu Costa v kategorii za román získal Jonathan Coe, který se ve své třinácté knize nazvané Middle England (Střední Anglie) věnuje událostem kolem referenda o odchodu Británie z Evropské unie.

Podle deníku Guardian se próza odehrává v letech 2010 až 2018, takže zachycuje mimo jiné konání Letních olympijských her v Londýně, a účinkují v ní manželé, kteří se kvůli názoru na odchod z unie rozejdou, nebo nadšený nový člen studentského hnutí podporujícího labouristického lídra Jeremyho Corbyna.

"Pokud to lidé s výroky toho typu, že se naše země musí uzdravit a že zase musíme táhnout za jeden provaz, myslí vážně, tahle kniha v tom může pomoci. Opatrně a promyšleně představuje argumenty obou stran sporu," hodnotí Coeův román jeden z porotců, jinak sám spisovatel John Boyne.

Tomu prý Coeův text "přesvědčivěji než noviny nebo literatura faktu" vysvětlil, proč někteří lidé volili odchod Británie z Evropské unie. "Jedním z úkolů romanopisce je popisovat lidi, nikoliv hrdiny nebo zloduchy. Vím, že Coe neoblomně prosazoval, abychom v unii zůstali, ale podařilo se mu dobře zanalyzovat oba tábory a ještě to udělat tak, že je z toho skvělý příběh," míní Boyne.

Román Middle England zároveň završuje příběh protagonisty Benjamina Trottera, kterého osmapadesátiletý Jonathan Coe poprvé představil začátkem dekády v knihách Pár trotlů (The Rotters’ Club) a The Closed Circle. Nyní se k této postavě po téměř dvaceti letech vrátil.

V Middle England je z hrdiny neúspěšný spisovatel, který se nečekaně ocitne mezi finalisty prestižní Bookerovy ceny. "Je to vtipné čtení. A románům vždycky chybí vtip," uzavírá porotce Boyne.

Čeští čtenáři mohou z Coeova díla znát romány Pár trotlů a Dům spánku, které v překladu Jana Flemra začátkem tisíciletí vydal Odeon.

Literární cena Costa se udílí v pěti kategoriích: próza, poezie, debutový román, kniha pro děti a biografie. Na rádiu BBC 4 organizátoři cen oznámili také další vítěze. Z pěti laureátů nyní vyberou jednoho, kterého 28. ledna jmenují celkovým vítězem letošního ročníku.

Vítězkou kategorie debutový román se stala Sara Collinsová s historickým dílem The Confessions of Frannie Langton (Přiznání Frannie Langtonové). Napsala ho na základě sedmnáctileté zkušenosti ze života na Kajmanských ostrovech, kde pracovala jako právnička a vychovala pět dětí. Kniha vypráví o jamajské uklízečce, která roku 1826 v Londýně zabije svou francouzskou zaměstnavatelku a ocitá se před soudem. Příběh je inspirován skutečnou událostí.

"Je to příběh o naději pro lidi, kterým už bylo čtyřicet a teď si potřebují uvědomit, že po tomhle mezníku následuje ještě další život," říká Collinsová, která právě v tomto věku opustila právo a začala psát. "Celou dobu, co jsem působila jako právnička, jsem věděla, že jsem si vybrala špatně," dodává.

V kategorii biografií zvítězil Jack Fairweather s knihou The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz (Dobrovolník: Pravdivý příběh hrdiny odboje, který pronikl do Osvětimi). Kniha popisuje příběh polského vojáka Witolda Pileckého, který se v roce 1940 nechal dobrovolně zavřít do nacistického vyhlazovacího tábora.

V kategorii poezie zvítězila Mary Jean Chanová se sbírkou Flèche, jejíž název podle předsedkyně poroty Suzannah Lipscombové odkazuje nejen na francouzské slovo pro šíp či hrot, ale také na stejně znějící anglické slovo flesh (maso).

Související Národní knižní cenu v USA získali Susan Choi a Maďar László Krasznahorkai

Cenu za knihu pro děti pak dostala Jasbinder Bilanová za příběh z Himálaje Asha and the Spirit Bird (Asha a pták duchů).

Každý z výherců získává 5000 liber, v přepočtu téměř 150 tisíc korun. Všech pět autorů nyní postupně vystoupí ve vysílání rádia BBC 4. Poslední lednové úterý pak stanice oznámí celkového vítěze.

Literární ceny Costa mohou získat anglicky psané knihy autorů z Británie a Irska. Celková výhra je spojena s finanční odměnou 30 tisíc liber, což je okolo 890 tisíc korun.

Loni ocenění za prózu získala Sally Rooneyová. Absolutním vítězem se však stal oxfordský profesor anglistiky Bart van Es. V knize The Cut Out Girl (Vynechaná dívka) sepsal osud židovské dívky, kterou během druhé světové války ukrývala v Nizozemsku cizí křesťanská rodina. Tou byla rodina autorových prarodičů. Sama hlavní hrdinka Lien de Jongová se předávání literární ceny osobně zúčastnila.