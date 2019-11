Národní knižní cenu v USA získali Susan Choi a Maďar László Krasznahorkai

Americká spisovatelka Susan Choi obdržela prestižní americkou Národní knižní cenu v kategorii za prózu. Sošku za překladovou literaturu si odnáší Maďar László Krasznahorkai. Jubilejní sedmdesátý galavečer se uskutečnil tento týden v New Yorku za účasti zhruba 700 hostů. Informují o tom americký deník New York Times a britský Guardian.

Susan Choi, padesátiletá rodačka ze státu Indiana, která má po otci korejskou krev, byla již v roce 2003 nominována na Pulitzerovu cenu za svůj druhý román American Woman. Dnes má na kontě sedm děl včetně antologie povídek z časopisu New Yorker nebo obrázkové knihy Camp Tiger. Letos vydala román Trust Exercise. Právě za něj nyní obdržela Národní knižní cenu.

Próza čítající zhruba 250 stran se odehrává v 80. letech minulého století a vypráví o sblížení dvou teenagerů z rozdílných společenských vrstev. Sára žije se svou matkou na hranici chudoby, zatímco Davidova rodina má silné finanční zázemí. Navzdory těto kontrastům se do sebe mladí lidé, kteří oba studují náročnou a soutěživou střední školu, zamilují. Jejich vztah však neskonči dobře.

Porotci román ocenili za kombinaci "duševně náročné postmoderní techniky s nadčasovým, uhrančivým a nakonec zneklidňujícím příběhem".

Podle deníku New York Times autorka při přebírání ceny vyjádřila údiv, že porotci vybrali právě ji, a vděk za to, že se může živit psaním. "Když si uvědomím, čemu dnes čelíme a čemu tolik lidí čelí ještě o to silněji než já, přijde mi jako neuvěřitelná výsada moci dělat právě toto povolání," uvedla.

Susan Choi byla na Národní knižní cenu za beletrii nominována společně s Kali Fajardo-Anstineovou, Marlonem Jamesem, Lailou Lalamiovou a Julie Phillipsovou.

Cenu za nejlepší překladovou literaturu, která je udílena teprve od loňska, obdržel pětašedesátiletý Maďar László Krasznahorkai. Jeho nejnovější román v angličtině vyšel pod názvem Baron Wenckheim’s Homecoming a vypráví o tom, jak se hraním hazardních her zruinovaný baron Béla Wenckheim vrací z argentinského exilu na maďarský venkov. Tam se chce dát znovu dohromady se svou někdejší láskou z dětství. Vesničané však žijí v domnění, že baron je stále bohatý, a tak se protagonista musí popasovat s nejrůznějšími podvodníky, zloději nebo dokonce motorkářským gangem.

Krasznahorkai, který roku 2015 získal Mezinárodní Man Bookerovu cenu a sázkové kanceláře ho označují za možného kandidáta také na zisk Nobelovy ceny za literaturu, ocenění převzal společně se svou překladatelkou Ottilií Mulzetovou.

V kategorii literatury faktu uspěla Sarah M. Broomová s autobiografickou knihou The Yellow House. Vypráví v ní o chudé části New Orleans a své rodině, kterou odsud vyhnal hurikán Katrina, jenž zasáhl jih Spojených států v roce 2005.

Broomová při přebírání ceny poděkovala své matce za to, že vychovala 12 dětí a předala jim svou lásku k jazyku. "Vždycky nenasytně hltala slova. Díky ní jsem se naučila, jak mohou slova člověka naplnit," uvedla.

Ani jedna z oceněných knih zatím nevyšla v čečtině. Z děl Susan Choi se ke zdejším čtenářům zatím nedostalo žádné. Od Lászla Krasznahorkaie mohou čtenáři znát román Od severu hora, který před 11 lety vydala Mladá fronta, nebo roku 2003 Hostem vydané Satanské tango. Podle něj vznikl známý, sedmihodinový černobílý film maďarského režiséra Bély Tarra vyprávějící o pádu komunismu ve východní Evropě. Obě Krasznahorkaiova díla do češtiny přeložila Simona Kolmanová.

Národní knižní cena, plným názvem The National Book Award, patří k nejznámějším americkým literárním oceněním. Udílena je od roku 1950, v současné podobě od roku 1989. Mezi její laureáty patří přední současní američtí romanopisci jako Cormac McCarthy, Don DeLillo nebo z mladších Colson Whitehead, Jonathan Franzen a Colum McCann. Vítěz v každé kategorii získává 10 tisíc dolarů, v přepočtu téměř 232 tisíc korun.

Jak připomíná britský Guardian, oborový časopis Publisher's Weekly navíc spočítal, že laureát ceny může počítat se zvýšením prodejů. Například když ocenění v roce 2012 získala Louise Erdrichová, prodeje jejího románu The Round House stouply o 143 procent.