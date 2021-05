Izraelská knihovna na webu zpřístupnila Kafkovy rukopisy, skici a dopisy

Francouzská letecká společnost Air France ve čtvrtek zrušila páteční let z Paříže do Moskvy. Přepravce musel lety na této trase zrušit i ve středu a ve čtvrtek, protože od ruské strany nezískal potřebná povolení pro změnu trasy, když se chtěl vyhnout Bělorusku, uvádí francouzský list Les Échos. Do letecké dopravy se tak promítá spor mezi členy Evropské unie a Běloruskem, podporovaným Ruskem, který vypukl po nedělním vynuceném přistání letadla Ryanairu v Minsku a zatčení opozičního novináře a jeho přítelkyně.

Air France zachoval jako jeden z mála přepravců pravidelné linky do Moskvy i během pandemie covidu-19. Po rozhodnutí EU vyhýbat se běloruskému vzdušnému prostoru musela Air France, stejně jako ostatní evropští přepravci, změnit trasu letu a nahlásit ji Moskvě, protože chtěla létat přes Rusko. Moskva podle listu Les Échos změnu trasy odmítla s tvrzením, že společnost Air France chtěla plán změnit příliš pozdě. Mluvčí Air France uvedl, že šlo o "operační obtíže", což si některá média vysvětlila jako oddalování rozhodnutí ze strany Moskvy, dokud nasazení piloti Air France nepřekročili povolenou pracovní dobu.