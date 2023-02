Co nezničil parní válec. Vyjdou neznámé povídky Terryho Pratchetta

Sbírku dvaceti znovuobjevených povídek populárního britského spisovatele fantasy sira Terryho Pratchetta letos vydá nakladatelství Penguin Books. Podle stanice BBC se jedná o texty, které napsal v 70. a 80. letech minulého století pod pseudonymem Patrick Kearns do regionálních novin. Doposud s ním nebyly spojovány.

Dle nakladatelství zapomenutá díla objevilo "několik nadšených fanoušků". Patří k nim Chris Lawrence, který měl na stěně v pokoji 40 let zarámovanou povídku The Quest for the Keys (Pátrání po klíčích), jednu z delších, které se v očekávané knize objeví.

"Těch povídek jsem si vážil a po 35 let jsem je držel v bezpečí. Přežily i několik stěhování, ale o jejich významu jsem neměl ponětí. O jejich důležitosti jsem se dozvěděl, až když jsem se spojil s Pratchettovým nakladatelem Colinem Smythem," popisuje Lawrence, jak pak zbylé povídky podepsané Patrickem Kearnsem dohledali další nadšenci Pat a Jan Harkinovi. Prošli kvůli tomu několik let archivů regionálního deníku Western Daily Press.

Související Humor Terryho Pratchetta se dotýkal limitů lidského života

Pratchett, nositel Řádu britského impéria, za 44 let napsal 70 převážně fantasy knih. Byly přeloženy do 37 jazyků včetně češtiny a prodalo se jich přes 70 milionů výtisků. Autor zemřel šestašedesátiletý roku 2015, osm let poté, co mu doktoři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu.

Ačkoliv znovuobjevené povídky se neodehrávají v jeho nejznámějším fiktivním univerzu Zeměplochy, "jsou předzvěstí světa, který později vytvořil", tvrdí nakladatelství. Čtenáři se setkají s kouzelníky, duchy, cestováním v čase či návštěvníkem z jiné planety, upřesňuje BBC. Pratchett vydal první knihu ze série Úžasná Zeměplocha v roce 1983, jmenovala se Barva kouzel. Mnohé z nyní nalezených povídek jí předcházejí, jedná se tedy o rané texty, doplňuje deník Guardian.

Anglicky vyjdou 5. října pod názvem A Stroke of the Pen: The Lost Stories. Další Pratchettova nepublikovaná díla světlo světa nespatří, jelikož pevný disk s až deseti nedokončenými romány v roce 2017 dle závěti přejel historický parní válec. Podle přítele, spisovatele Neila Gaimana, chtěl Pratchett, aby se vše, na čem před smrtí pracoval, "vzalo spolu s jeho počítačem ven, dalo doprostřed silnice a aby to všechno rozjezdil parní válec".