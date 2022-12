Český knižní trh se vrátil na úroveň před pandemií, ubývá malých knihkupectví

Při započtení inflace se český knižní trh v roce 2021 vrátil na předpandemickou úroveň přibližně 8,6 miliardy korun. Oproti době, kdy byla knihkupectví zavřená kvůli protiepidemickým opatřením, meziročně vyrostl zhruba o 600 milionů, tedy osm procent, uvedl tuto středu Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

"Po poklesu v roce 2020 zhruba o čtyři procenta knižní trh v roce 2021 vzrostl o osm procent, a vrátil se tak při započtení minulé inflace zhruba na hodnoty před covidem," potvrzuje předseda svazu, sám spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka. Podle něj to vypovídá o schopnosti trhu překonávat krize a také o stabilní čtenářské základně. "Nezbývá než doufat, že se vypořádáme i s krizí současnou, jakkoliv ta se pro knižní odvětví jeví ještě více ohrožující," varuje s odkazem na inflaci a energetickou krizi, kvůli níž až třetina Čechů hodlá šetřit na vánočních dárcích. Právě předvánoční prodeje jsou přitom pro knižní trh tradičně zásadní.

Svaz tuto středu zveřejnil podrobné údaje ve Zprávě o českém knižním trhu 2021/2022. Podle ní počet vydaných titulů v Česku meziročně narostl o pět procent na více než 14 tisíc. To je ale pořád výrazně méně než před deseti lety, kdy to bylo až 19 tisíc ročně.

Nejvíc děl, přes tisícovku, vloni publikovala Albatros Media, která ke svým 15 značkám jako CPress, Fragment nebo Vyšehrad nově přidala zakoupenou Mladou frontu. Následují vydavatelské domy Euromedia Group vlastnící 11 značek od Ikara přes Universum po Odeon, třetí je Grada s pěti nakladatelskými značkami. Z cizích jazyků bylo přeloženo 5246 titulů, nejvíc z angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Největší část trhu dnes tvoří prodeje tištěných knih, vloni to bylo přibližně 8,1 miliardy korun. Oproti pandemickému roku 2020 tento segment narostl o téměř osm procent. Prodeje audioknih a e-knih vyrostly víc, zhruba o 18 procent neboli 65 milionů korun. Konkrétně trh s audioknihami, jemuž vévodí OneHotBook a Tympanum, vloni dosáhl na 260 milionů korun a dál každým rokem roste.

Zrychluje se trend, kdy zavírají nezávislá knihkupectví. Podle svazu to způsobuje silná konkurence ze strany online obchodů, stárnutí majitelů knihkupectví a jejich odchod do důchodu, stejně jako celkově se zhoršující ekonomická situace.

V Česku fungovalo letos v listopadu zhruba 570 kamenných knihkupectví, z tohoto počtu největší maloobchodní řetězce provozují 276 prodejen, to znamená téměř polovinu. Co do počtu je největší Kanzelsberger se 63 prodejnami, následují Knihy Dobrovský, Luxor a Kosmas. Každá tato síť má okolo čtyřicítky obchodů.

Video: Píšu pro kamarády. Kdybych si představoval čtenáře ze sta zemí, zblázním se, říká Jo Nesbø