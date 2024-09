Literární cenu Knižního klubu získal Jiří B. Mayer za trans příběh z dětského domova

Laureátem 29. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stal Jiří B. Mayer s knihou Závojnatky. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 127 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy pod nakladatelskou značkou Knižní klub, prémie 100 tisíc korun a skleněná plastika ve tvaru otevřené knihy. Vítěze ceny pro autory dosud nevydaných textů pořadatelé vyhlásili v Kaiserštejnském paláci v Praze.

S nadhledem i humorem podaný příběh popisuje život Ferdy z dětského domova, který se dostal do pěstounské rodiny. Zpočátku miluje více zvířata než lidi a realita je pro něj stále noční můrou. Schovává se ve vlastním světě příběhů, kde může být někým jiným, klidně i dívkou. Rád se doma převléká do šatů, ovšem operací si jistý není. Ve škole kvůli své jinakosti zažívá šikanu. Pak se ale objeví o pár let starší Jakub. Jejich kamarádství se postupně proměňuje v hluboký partnerský vztah, který přečká mnohé karamboly, včetně Ferdových experimentů s opačným pohlavím.

Jiří B. Mayer v rodném Děčíně vystudoval Střední zahradnickou a zemědělskou školu A. E. Komerse, kam ho zavedla láska ke zvířatům. Vztah k literatuře a češtině ho pak přivedl na katedru bohemistiky při Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté zamířil do Prahy, kde se věnoval několika profesím. Coby knihkupec si dodal odvahy a po 20 letech váhání vykročil vstříc svému snu - stát se publikujícím autorem.

Literární cena Knižního klubu je českém prostředí ojedinělá tím, že se nezaměřuje na již publikované práce, jak bývá obvyklé, ale vybrané původní rukopisy proměňuje v knihy. Díla vydaná díky Literární ceně Knižního klubu dosahují literárních i komerčních úspěchů. Například romány Děvčátko, rozdělej ohníček Martina Šmause a Zvuk slunečních hodin Hany Andronikové získaly ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Tapetář Emy Labudové byl na tuto cenu nominován.