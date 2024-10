Medúza znásilněná a potrestaná. Brněnské divadlo uvádí radikální představení

Sexualizované násilí patří k tématům nové inscenace Like Lovers Do s podtitulem Paměti Medúzy, kterou tento pátek uvede brněnské Národní divadlo. Antický mýtus o Medúze, znásilněné a proměněné v monstrum, přenáší do současnosti, čímž otevírá nové možnosti interpretace.

Inscenace Like Lovers Do je určená jen divákům starším 16 let. | Foto: ČTK

Medúza byla v řeckém mýtu potrestaná za znásilnění, jehož se na ní dopustil bůh Poseidon. Hra inspirovaná jejím osudem zachycuje boj s traumaty a zkoumá, jak minulost formuje přítomnost, když lidé například přejímají vzorce plné násilí. Poukazuje na univerzální zkušenost obětí napříč dějinami, uvedl mluvčí divadla Petr Tlustý. Po páteční premiéře v brněnské Redutě následují nejbližší reprízy 5. a 12. října.

Like Lovers Do napsala v roce 2021 izraelská dramatička Sivan Ben Jišaj. Její texty pravidelně uvádí berlínský Maxim Gorki Theater, kde působí jako domácí autorka i režisérka. Dlouhodobě se zabývá tématy intimity, násilí nebo nadvlády mužů.

Brněnští tvůrci předem upozorňují, že Like Lovers Do je radikálnější hra, než na jakou jsou návštěvníci zvyklí. Nebere si servítky a mluví o složitých i bolestivých věcech bez příkras. Také proto je určena divákům starším 16 let.

"Není to hra jenom pro oběti nebo jenom proti násilníkům. Moc bych si přála, aby ta inscenace podpořila lidi, kteří téma latentně cítí, ale moc to neřešili nebo to nepotřebovali řešit, protože zrovna mají štěstí, že jsou na tom dobře," vzkazuje režisérka Aminata Keita.

Ta propojuje radikální angažovanost předlohy s poetičností. Na jevišti využívá výrazné pohybové, taneční či hudební prvky. Podobné téma už vloni zpracovala v inscenaci hry Feminista od spisovatele Marka Šindelky. "Feminista mi určitě dodal odvahu mluvit otevřeně o násilí a nerovnosti, což jsou témata, která Like Lovers Do rozvíjí v radikální a nekompromisní podobě. Zatímco Feminista je rozpravou na dané téma, Like Lovers Do je koncert, píseň, která se line kulturami celá tisíciletí," srovnává režisérka.

V novince hrají Kateřina Liďáková, Isabela Smečka, Tereza Groszmannová nebo Anna Glässnerová. Divadlo k ní také připravilo bohatý doprovodný program. Od září lze v Redutě vidět výstavu s příběhy konkrétních lidí, kteří byli vystaveni domácímu násilí, nebo se ho naopak sami dopouštěli. Zapůjčila ji organizace Spondea. Po každém představení následují také setkání a debaty na témata sexualizovaného násilí, domácího násilí, genderové nerovnosti nebo feminismu.

Video: Nejhorší je, když jsou diváci v kině zticha, říká dvorní překladatel Disneyho (23. 9. 2024)