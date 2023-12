Úderný rock jako ze 70. let. Lenny Kravitz přiveze nové album na Colours

Hlavní hvězdou příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava bude americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz. V industriálním areálu Dolních Vítkovic uvede i skladby z chystané desky Blue Electric Light. Akce se uskuteční od 17. až 20. července 2024. dále vystoupí Sam Smith nebo rockeři Queens of the Stone Age.

Podle ředitelky festivalu Zlaty Holušové příští Colours zahrnou nebývale široké spektrum žánrů v podání nesporně kvalitních interpretů. "V programu máme několik letošních nominantů na Grammy i další ceny a teď také globální legendu rockové a funky muziky Lennyho Kravitze. O jeho vystoupení jsme usilovali v minulosti již několikrát a letos to konečně vyšlo," říká Holušová. Kravitz na evropské festivaly jezdí zřídka. V Dolních Vítkovicích představí skladby ze své dvanácté studiové desky Blue Electric Light, kterou hodlá vydat v březnu. První singl z ní nazvaný TK421 zveřejnil v říjnu. Američan naposledy před pěti lety publikoval desku Raise Vibration. Související Recenze: Lenny Kravitz v Praze upřednostnil rock před ploužáky, jeho kapela by rozhýbala i mrtvého 17 fotografií Devětapadesátiletý kytarista a zpěvák spojuje rock s funkem, reggae, soulem i R&B. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát za sebou získal cenu Grammy, čímž vytvořil dosud nepřekonaný rekord. Úspěch mu přineslo hned první funkrockově laděné album Let Love Rule z roku 1989, na kterém nahrál většinu nástrojů sám. Po vydání tohoto debutu začal dostávat nabídky předskakovat na koncertech hvězd jako Toma Pettyho, Boba Dylana nebo Davida Bowieho, než se postavil po jejich bok a sám se stal vyhledávanou hvězdou. Do Prahy poprvé přijel už v 90. letech minulého století, dosud tu koncertoval osmkrát, naposledy roku 2018 v pražské O2 areně. "Kravitzovo první vystoupení v metropoli po čtyřech letech bylo především přehlídkou největších hitů třicetileté kariéry. Akcentovalo víc úderný rock než Kravitzovy pověstné ploužáky," napsalo Aktuálně.cz, podle nějž se Kravitz vrací k hudbě z první poloviny 70. let minulého století. "Návštěvníci odcházeli naplněni uspokojením z hudby," uvedl server. Organizátoři Colours of Ostrava zveřejnili jména také dalších hvězd příštího ročníku. Na festival se po 18 letech vrátí newyorští punkeři Gogol Bordello, dále byla ohlášena afrobeatová kapela Bixiga 70 z Brazílie či galicijská hudebnice Mercedes Peón. Z Austrálie dorazí raper Genesis Owusu, z Glasgow pak skladatel a zpěvák se syrovým hlasem Murdo Mitchell. Na přehlídce vystoupí i již dříve ohlášení Sam Smith, rockeři Queens of the Stone Age, britský zpěvák James Blake, multiinstrumentalistka Bat for Lashes, s umělou inteligencí experimentující zpěvačka Sevdaliza nebo němečtí Tangerine Dream. Video: Singl TK421 z nového alba Lennyho Kravitze Singl TK421 z nového alba Lennyho Kravitze. | Video: Roxie Records

