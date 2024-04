Italskou operu má vést Ital, říká tamní vláda. Vybrala nového šéfa La Scaly

Novým intendantem milánské La Scaly se stane Fortunato Ortombina. Třiašedesátiletý Ital od roku 2017 řídil operní scénu Gran Teatro La Fenice v Benátkách. V Miláně nahradí francouzského impresária Dominiqua Meyera, který La Scale šéfoval poslední čtyři roky. O změně informoval milánský starosta Giuseppe Sala, který předsedá správní radě La Scaly. Ta zvolila Ortombinu jednomyslně.

Agentura AFP připomíná, že pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové vloni pro ředitele 13 italských operních domů nastavila věkový limit 70 let. Tím de facto znemožnila osmašedesátiletému Meyerovi, aby usiloval o prodloužení mandátu.

Podle deníku New York Times ale současná vláda zároveň dlouhodobě zdůrazňuje, že nejdůležitější italské kulturní instituce mají mít v rukou Italové. "Přijde mi zvláštní, že deset nejdůležitějších italských kulturních institucí řídí výhradně cizinci," podivil se třeba vloni ministr kultury Gennaro Sangiuliano. Ten jméno nového šéfa milánské opery nyní vítá. "Po třech zahraničních ředitelích Stéphanu Lissnerovi, Alexanderovi Pereirovi a Dominiquovi Meyerovi se do La Scaly vrací Ital," říká Sangiuliano.

Vystudovaný hudebník a muzikolog Fortunato Ortombina nenastoupí do cizího prostředí, v letech 2003 až 2007 už pracoval jako koordinátor uměleckého ředitele La Scaly. Pravomoce začne přebírat letos v září, kdy přijede do Milána a nějaký čas bude pracovat po boku Dominiqua Meyera. Ten setrvá ve funkci nejpozději do srpna 2025.

Fortunato Ortombina bude muset mimo jiné vybrat nového hudebního ředitele La Scaly. Ten stávající, respektovaný jedenasedmdesátiletý dirigent Riccardo Chailly, měl skončit v únoru 2025. Správní rada mu čerstvě prodloužila funkční období o jeden rok.

Podle deníku New York Times si správní rada přeje, aby Chaillyho nahradil dvaašedesátiletý milánský rodák Daniele Gatti, který je momentálně hudebním ředitelem florentského festivalu Maggio Musicale Fiorentino.

Orchestr milánské La Scaly vedený Riccardem Chaillym bude patřit k letošním hlavním hvězdám festivalu Pražské jaro. Do české metropole se vrátí po 23 letech. Na programu budou mít 20. května v Obecním domě díla Petra Iljiče Čajkovského, Leoše Janáčka a Sergeje Prokofjeva.