Newyorské taxi plné stromů. Kunsthalle letos vystaví i osobnosti abstraktního umění

K nejočekávanějším výstavám roku v Kunsthalle na pražském Klárově by měl patřit projekt A nic nás nerozdělí. Představí celoživotní umělecké partnerství norské autorky Anny-Evy Bergman s německým tvůrcem Hansem Hartungem. Galerie dá prostor i finalistům cen Czech Grand Design, dvojici Kristyna a Marek Mildeovi či konceptualistovi Romanu Ondakovi. Výstavní plán představili pořadatelé tento týden.

Výstava o významných osobnostech abstraktního umění Anně-Evě Bergman a Hansi Hartungovi, kteří zemřeli v letech 1987 a a 1989, dá vůbec poprvé stejný prostor oběma těmto autorům. Ti začínali ve 20. letech minulého století jako expresionisté a věnovali se abstrakci.

Kunsthalle Praha od června do října představí jejich dosud neviděná díla a archivní materiály včetně fotografií, vybavení ateliérů, korespondence nebo darů. Webový časopis aukční síně Christie's přehlídku už nyní zařadil mezi 12 nejočekávanějších letošních výstavních projektů v Evropě.

Podle kurátorky Christelle Havranek půjde o jednu ze dvou velkých retrospektiv plánovaných na letošek. Další tři projekty označuje za experimentální. "Náš program propojuje mezinárodní a místní uměleckou scénu," zdůrazňuje kurátorka.

Druhou retrospektivou a dalším uměleckým duem budou v Kunsthalle už od konce dubna do konce prázdnin Kristyna a Marek Mildeovi, současní čeští umělci žijící v New Yorku. Dle organizátorů se věnují vztahu člověka s přírodou. Na přehlídce nazvané Volání lesa bude k vidění například jejich dílo Arbomobile, což je newyorský taxík naplněný živými stromy, či videoanimace z fotografií zachycujících lidi, kteří si na tělo nechali vytetovat znázornění stromu.

Už v únoru Kunsthalle uvede práce finalistek a finalistů cen Czech Grand Design 2024. Pod názvem Space of Desire na této přehlídce pracuje umělecké duo Shotby.us, které tvoří Karolína Matušková a Lenka Glisníková. Výsledkem má být "teatrálně pojatá" výstava zkoumající touhu a kriticky reflektující vztah člověka k objektům.

Od listopadu do března příštího roku pak potrvá výstava děl osmapadesátiletého slovenského konceptualisty Romana Ondaka. Podle kurátorky Barbory Ropkové je aktivní od 90. let minulého století. Svou práci, vycházející z konceptualismu 60. a 70. let, už představil v Barceloně, Mnichově, New Yorku, Londýně nebo v Amsterdamu.

"Bude se jednat o jeho první rozsáhlou výstavu v českém a slovenském prostředí. Je to současně jeho návrat do Prahy, kde v 90. letech měl menší projekty," připomíná Ropková. Kunsthalle uvede průřez Ondakovou tvorbou z posledních 20 let včetně velkých instalací na téma času, paměti či osobní identity.

Poslední velkou výstavu roku 2025 pořadatelé představí až během roku. "Bude audiovizuální, ale ještě ji prozradit nemůžeme," vysvětluje Christelle Havranek.

Loňský rok považují provozovatelé za úspěšný. "V roce 2024 jsme měli pět výstav, z toho dvě větší, navštívilo nás přes 100 tisíc lidí," vypočítává ředitelka galerie Ivana Goossen. Asi 40 procent diváků bylo ve věku do 26 let. Konkrétně ředitelka chválí třeba výstavu děl Lucie Moholy, jejíž příběh Kunsthalle odhalila.

Kunsthalle Praha jako nestátní a neziskovou platformu k propojování české a zahraniční umělecké scény založila nadace The Pudil Family Foundation. Galerie vznikla před třemi lety přestavbou Zengerovy transformační stanice z 30. let minulého století, věnuje se také vzdělávacím programům.