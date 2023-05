Lovec, nebo kořist? Kiefer Sutherland ve špionské sérii překvapuje diváky i sebe sama

Muž s výraznou bradou a lišáckým úsměvem sedí na baru a baví se chováním dalších hostů. Jak záhy ukáže úvodní scéna seriálu Králičí nora, v podniku plném makléřů a finančníků hrdina není omylem. Musí být o krok napřed. Daní za pohyb ve světě průmyslové špionáže je však neustálá paranoia. John Weir je zvyklý lovit, ale brzy se stává kořistí. Jenže…

Těch "jenže" bude během prvních epizod osmidílného seriálu, který je k vidění ve videotéce SkyShowtime, spousta. A právě proto jde o nikoli závratně originální, zato však dostatečně zábavnou podívanou.

Šestapadesátiletý kanadský herec Kiefer Sutherland bude pro mnoho televizních diváků navždy Jackem Bauerem z krimi série 24 hodin, jehož epizody se odehrávaly v "reálném" čase. Tehdy šlo o protiteroristické akce, v sázce byly životy a rozsáhlé geopolitické zvraty.

Králičí nora také udržuje tempo, o exploze a drsné vraždy či sebevraždy tu není nouze. Ale zároveň jde o mnohem odlehčenější projekt, byť protagonista trpí řadou rodinných traumat, a navíc na něj někdo ušil podobně promyšlenou boudu, jakými se sám živí. Hrdina John Weir se náhle ocitá na útěku, což je jen výchozí situace pro obří skládačku, do níž zasahuje mnoho stran.

Američtí tvůrci seriálu Glenn Ficarra a John Requa si příliš nelámou hlavu logikou a pravděpodobností. Vždy upřednostní efektní, vtipně či nečekaně provedený zvrat. Weir se obklopuje spolupracovníky, které by nikdo nečekal, jeho obličej neustále visí na obrazovkách v hlavním zpravodajství. Přitom není jisté, nakolik je obětí a nakolik - navíc ve kterých situacích - poměrně pevně třímá otěže.

Po celkem jasně rozehrané první části se seriál rozbíhá mnoha směry, nejen do různých míst z Weirovy minulosti a dětství. Také začíná vyvstávat najevo, že tu může jít o víc než pomstu na jednotlivci.

Tak jako mnoho příběhů z videotéky Skyshowtime se ovšem i Králičí nora pohybuje na hraně. Westernově laděné krimi seriály z pera Taylora Sheridana v čele s nejznámějším Yellowstonem dráždily publikum specifickou neuchopitelností, neboť vyprávěly o vyloučených místech na kraji civilizace, kde na jedné straně bylo násilí a chlapáctví čímsi takřka romantizovaným. Zároveň ale Sheridan mluvil o progresivních tématech, citlivě popisoval etnické či rasové napětí.

Králičí nora se naopak odehrává v samém "centru" civilizace, na newyorském Manhattanu, kde se přeskupují finanční toky ovlivňující svět. Tvůrci však příliš nedávají najevo, jakou optikou hledí na toto prostředí plné ostrých loktů, cynismu a okoralé morálky.

Skoro to vypadá, jako by celý seriál byl natočen z pohledu milovníka konspiračních teorií. Nebo je to naopak vhled do mysli lidí pohybujících se v prostředí špionáže a tajných služeb, kteří vědí "víc", kteří ví, že paranoia je namístě a na každé konspiraci je kousek pravdy? Pokud někdy, pak odhalení zjevně přijde až v samotném závěru této zamotané hry. Poslední epizoda má v USA premiéru tuto neděli.

John Weir připomíná Sheridanovy drsné kovbojské hrdiny i tím, že funguje ve striktně "analogovém" světě. Sice je schopný každého přelstít, až donedávna ale šlo o "ruční" akce, které se obešly bez moderních technologií. Weir dělá vše pro to, aby nezanechal digitální otisk. Nemá chytrý telefon, internet je pro něj skoro sprosté slovo. Když však jeho obličej visí na obřích obrazovkách na náměstí Times Square, je načase to změnit.

Králičí nora střídá nadsázku a komiku s poměrně syrovým thrillerem. Moc si neláme hlavu s tím, jak se mění tón jednotlivých scén pro potřebu pointy. Někdy je to vtipné a nečekané, s každým dalším dílkem skládanky ale sílí pocit, zda divák také není jen myší, kterou někdo vodí labyrintem.

A samozřejmě: tou myší či stádem myšek publikum rozhodně je, od dob Alfreda Hitchcocka víme, že být takovým pokusným zvířátkem v rukou mistrů režie je zásadní součástí požitku z kinematografie. Jen zůstává otázkou, zda tvůrci zůstanou u své - s přibývajícími minutami trochu zaťaté - snahy překvapovat za každou cenu. Zda bude po jejím skončení možné se ohlédnout a říct, že Králičí nora nabídla víc než jen jakkoli odsýpající kočkovanou.

Autoři seriálu Ficarra a Requa rádi matou publikum. V komedii I Love You Phillip Morris z roku 2009 také mísili polohy a žánry - už tehdy chvílemi manipulovali s city, a zároveň trochu svérázně přistupovali ke gay tematice tak, že to mohlo zaskočit konzervativně i progresivně smýšlející publikum.

Nyní točí o světě velkých machinací a divák opět neví, zda mu náhodou nepodsouvají hledisko lidí, podle nichž jakési celosvětové organizace kontrolují všechno a všechny. Anebo těmto dvěma stálým spolupracovníkům - mimo jiné scenáristům podvratné, ozdravně antivánoční komedie Santa je úchyl - naopak při psaní některých až béčkově přehnaných postav cukaly koutky?

I pokud rozuzlení nepřijde, bude těch zhruba sedm vysílacích hodin poměrně kvalitně "promarněný" čas.