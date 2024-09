Jatka78 slaví deset let. Švédové přivezli inscenaci s hudbou kapely Beirut

Jubilejní desátou sezonu zahájilo pražské divadlo Jatka78 toto úterý světovou premiérou inscenace A Study of Losses od švédského souboru Kompani Giraff. Doprovází ji původní hudba americké indie-folkové kapely Beirut.

Novinku v režii Viktorie Dalborg volně inspirovala kniha Seznam několika ztrát od německé autorky Judith Schalansky. Vychází z hravé představy, že vše, co se v dějinách na Zemi ztratilo a zmizelo, si našlo cestu na Měsíc. Včetně čtyř cirkusových umělců a několika obyčejných předmětů. A Study of Losses mohou Pražané vidět do sobotního večera, vstupenky jsou ještě v prodeji.

Švédský novocirkusový soubor Kompani Giraff vznikl roku 2015. Má tři umělecké ředitele a vytváří představení založená na poetických příbězích či vášni pro magii, kterou hledá v každodenních situacích.

Třiačtyřicetileté německé spisovatelce a grafičce Judith Schalansky česky vyšly knihy Atlas odlehlých ostrovů a Žirafí krk. Seznam několika ztrát se v němčině objevil roku 2018. "Román ve stylu magického realismu zobrazuje život a dějiny jako sérii ztrát a mizení. Říše se rozpadají, budovy se mění v ruiny, kulturní artefakty jsou zničeny, zvířata čelí vyhynutí. Většina ztrát nám zůstává skrytá. Myslíme si, že sledujeme historii, ale v podstatě jde jen o to, co se dočasně uchovalo v obrovském moři ztrát," uvádějí tvůrci dramatizace.

"V představení zkoumáme apokalyptická témata ztrát a zmizení z knihy Judith Schalansky cirkusovým a metaforickým jazykem," doplňuje režisérka Viktoria Dalborg. "Scéna je zasazena do zaniklé krajiny, kde se účinkující a každodenní předměty objevují v prostředí zkroucených ruin. Skvělá hudba Beirut se stala základem představení, posiluje jeho atmosféru a oslavuje krásu života," myslí si. Frontman kapely Zach Condon složil k projektu 18 písní, které vydá jako samostatné album.

Hostováním švédského souboru začala desátá sezona scény sídlící v holešovické tržnici, která se zaměřuje na nový cirkus, tanec a neverbální či alternativní divadlo. Od tohoto týdne lze ve zdejší galerii také vidět výstavu malířky Nikoly Kopp Lourkové nazvanou Option.

Hned 17. září čeká Jatka78 další premiéra. V inscenaci nazvané Tepy čar mladý taneční soubor Manus Art Collective propojí tanec s živou hudbou zpěvačky a producentky Never Sol a kresbou výtvarníka Lukáše Musy Musila.

Cirk La Putyka uvede 27. září premiéru inscenace Hey, Earth, která se odehrává v postapokalyptickém světě. Inspiraci čerpá z románů Mechanický pomeranč, 1984 nebo Cesta, stejně jako třeba ze sportovních zápasů.

Hned následující den Studio Jantar s mladou generací herců představí nové pojetí klasického tématu v inscenaci nazvané Ve jménu Hamleta.

Soubor Dekkadancers v režii tanečníka a choreografa Jiřího Pokorného uvede 31. října projekt And o sociálním prostředí jako rozpadajícím se systému, ve kterém se ztrácejí vztahy.

Nizozemsko-německo-belgické akrobatické trio Knot on Hands 16. listopadu seznámí české diváky s představením Concrete. Přechod do nového roku pak od 7. prosince do 12. ledna 2025 obstará série 29 představení novocirkusového kabaretu R.I.E. - Rest In Euphoria opět od souboru Cirk La Putyka.

Jatka78 fungují v holešovické tržnici od listopadu 2014, za jejich vznikem stojí principál Cirku La Putyka Rosťa Novák mladší. Divadlo slouží coby domácí scéna Cirku La Putyka, Dekkadancers a souboru Heaven's Gate.

Spolu s multifunkčním divadelním sálem, malou scénou, tréninkovou halou, galerií a barem je v provozu také scéna v šapitó Azyl 78.

