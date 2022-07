Záskoky kvůli covidu a sexuálně obtěžovaná ředitelka. Začaly slavnosti v Bayreuthu

Několikaminutovým potleskem diváci odměnili novou inscenaci opery Tristan a Isolda od Richarda Wagnera, kterou začaly letošní Hudební slavnosti v Bayreuthu. Známý příběh o lásce zasadil režisér Roland Schwab do futuristických kulis, s důrazem na romantiku a bez špetky ironie. V době války a pandemie to diváci zvlášť ocenili, píše agentura DPA.

Zahájení wagnerovských slavností tradičně patří k vrcholům německé kulturní sezony. V publiku seděli bývalá kancléřka Angela Merkelová z CDU, bavorský premiér Markus Söder z CSU a celebrity jako populární moderátor Thomas Gottschalk. Akce potrvá do 1. září.

"Pro mě je Tristan a Isolda největší eskapistický opus v dějinách hudby. A nikdy jsme před světem nepotřebovali utíkat víc než dnes," říká režisér Schwab. "Celou dobu jsem při přípravách myslel na Ukrajinu," dodává.

Agentura APA připomíná, že festival se koná nejen za časů ruské invaze na Ukrajinu, ale také v době globálního oteplování, zrychlující inflace a přetrvávající pandemie koronaviru.

Kvůli ní se ostatně režisér Schwab k zakázce dostal. Umělecká ředitelka festivalu Katharina Wagnerová ho oslovila teprve koncem loňského roku, mnohem později, než při plánování operních inscenací bývá zvykem. Učinila tak z obavy, že kvůli nemoci covid-19 odpadnou další plánované premiéry, v nichž zpívají početné sbory a kde tak existuje vyšší riziko, že kvůli jednomu nakaženému budou muset do karantény všichni účinkující.

Podle agentury DPA se na zahájení největšího potlesku dočkali představitelé hlavních rolí, sopranistka Catherine Fosterová jako Isolda a tenorista Stephen Gould. Ten kromě Tristana na letošním ročníku zazpívá ještě Tannhäusera ze stejnojmenné opery a Siegfrieda v Soumraku bohů, tedy čtvrtém a posledním díle Wagnerova cyklu Prsten Nibelungův.

Diváci ocenili též basistu Georga Zeppenfelda, režiséra Schwaba, a zejména jedenapadesátiletého dirigenta Markuse Poschnera. Šéf Brucknerova orchestru v rakouském Linci na poslední chvíli zaskočil za Cornelia Meistera, což je hudební ředitel stuttgartské opery. Meister musel zahajovací večer oželet kvůli jinému záskoku - ujal se nového bayreuthského nastudování Prstenu Nibelungova. Jeho původní finský dirigent Pietari Inkinen, jenž poslední roky vedl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, onemocněl covidem-19.

"Je to samozřejmě krizová situace, ale protože jsem Prsten Nibelungův dirigoval víckrát, věřím, že to zvládneme," poznamenává Meister. Festival chtěl nový Prsten Nibelungův původně uvést v roce 2020 a znovu vloni, ani jednou se to kvůli koronaviru nepodařilo.

Podle agentury DPA však pandemie není jediný problém, jenž provází letošní ročník. Regionální deník Nordbayerische Kurier krátce před začátkem akce napsal, že několik členek pořadatelského týmu čelilo sexuálnímu obtěžování, poznámkám či urážkám. A to včetně umělecké ředitelky Kathariny Wagnerové. Pravnučce Richarda Wagnera nejmenovaný muž sáhnul na poprsí, uvedl deník. "Nemělo to dopad na mou práci, ale dotklo se mě to jako ředitelky a dotklo se mě to i osobně," sdělila Wagnerová. Zdůraznila, že se vůči dotyčnému hned ohradila.

"Všechna nařčení bereme velmi vážně a prošetříme je. Pokud se ukážou jako pravdivá, budou mít okamžité následky," slíbil výkonný ředitel festivalu Ulrich Jagels.

Další stížnosti směřují k dirigentovi a bývalému hudebnímu řediteli slavností Christianu Thielemannovi, jenž letos diriguje operu Lohengrin. Podle deníku se Thielemann opakovaně vyjadřuje neuctivě k ženám, při zkouškách si například stěžoval, že v orchestru sedí hráčky na kontrabas, kdežto on by dal přednost mužům.

K prošetření nevhodného chování vůči ženám na festivalu vyzvala zelená politička a ministryně kultury Claudia Rothová.

Hudební slavnosti v Bayreuthu, které se s přestávkami konají od roku 1876 a jsou zasvěcené výhradně operám Richarda Wagnera, jako obvykle využívají zdejší festivalové divadlo. Wagner jej postavil s architektem Ottem Brückwaldem na takzvaném Zeleném vršku.

Na jeho úpatí se před letošním zahájením sešli aktivisté. Rozvinuli transparent s nápisem "Svět si nemůže dovolit bohaté" a žádali důraznější ochranu klimatu, zmiňuje agentura APA.

Do 1. září přehlídka uvede pět premiér, nejvíc v historii. Po Tristanovi a Isoldě přijde na řadu nové nastudování Prstenu Nibelungova, tedy Wagnerova šestnáctihodinového cyklu čtyř oper. Režíruje ho mladý Valentin Schwarz, který svou verzi přirovnává k vizuálnímu opusu, jaký by mohla odvysílat videotéka Netflix.

"Ring je výpravné rodinné drama takřka antických proporcí. Říká si o to, aby s ním režisér nakládal podobně, jako kdyby točil film," cituje Schwarze server Deutsche Welle.

Dále diváci uvidí nové inscenace Lohengrina, Tannhäusera a Bludného Holanďana, jehož má dirigovat ukrajinská rodačka Oksana Lynivová. Ta se na loňském zahájení stala první ženou, které pořadatelé svěřili taktovku.

Loňský úvodní ceremoniál Hudebních slavností v Bayreuthu se však kvůli nemoci covid-19 konal s povinnými rozestupy, do sálu pro více než 2000 lidí jich tehdy organizátoři pustili necelou polovinu. Letos už kapacitu opět využili naplno.