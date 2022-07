Spadla opona a utichla hudba. Dirigent zemřel při představení v Mnichově

Ve věku 73 let zemřel rakouský dirigent maďarského původu Stefan Soltész. Stalo se tak přímo v průběhu vystoupení v mnichovské opeře, píše agentura AFP. "S hrůzou a zármutkem musíme oznámit, že zemřel Stefan Soltész," potvrdila Bavorská státní opera.

Dirigent Stefan Soltész na snímku z Theater an der Wien, 2020. | Foto: ČTK/imago stock&people

K tragédii došlo v Národním divadle Mnichov, což je hlavní scéna právě Bavorské státní opery. Tam Soltész zemřel v pátek večer, když dirigoval Mlčenlivou ženu od skladatele Richarda Strausse z roku 1935.

Podle deníku New York Times zkolaboval krátce před vyvrcholením prvního dějství. O několik hodin později lékaři konstatovali úmrtí. Přesná příčina zatím není známa.

"V jednu chvíli prostě utichla hudba," řekl listu pětatřicetiletý hudební vědec Sebastian Bolz, který seděl v hledišti s manželkou. Ze svých míst ale neviděli do orchestřiště, kde Soltész zkolaboval okolo osmé večerní. Pouze odtamtud zaslechli volání o pomoc.

Dle mluvčího Bavorské státní opery byl na místo okamžitě přivolán doktor a také kardiolog z publika. Krátce poté, co Soltész upadl, spadla opona a pořadatelé oznámili divákům, že bude následovat třicetiminutová pauza. Když se lidé do sálu vrátili, čekalo je už jen oznámení, že opera nebude dohraná.

Krátce před jedenáctou večer pak Serge Dorny, ředitel Bavorské státní opery, na Twitteru oznámil dirigentovo úmrtí.

"Přicházíme o talentovaného dirigenta. A já přicházím o dobrého přítele. Upřímnou soustrast jeho manželce Michaele," napsal Dorny. Dirigentova manželka Michaela Selingerová je uznávaná mezzosopranistka.

Die Nachricht über den Zusammenbruch und das Ableben von Stefan Soltesz macht mich zutiefst traurig. Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Michaela. #RIP pic.twitter.com/CbQVBh3jgf — Serge Dorny (@DornySerge) July 22, 2022

Stefan Soltész v letech 1988 až 1993 působil jako hudební ředitel divadla v německém Brunšviku, od roku 1992 byl pět let šéfdirigentem Vlámské opery v Antverpách a Gentu. Další angažmá dostal v německém Essenu, kde vedl tamní Aalto-Musiktheater a Essenskou filharmonii v letech 1997 až 2013. Ve funkci ho nahradil Čech Tomáš Netopil.

Na jevišti Bavorské státní opery, které se mu stalo osudným, debutoval roku 1995, dodává agentura AFP.

Podle deníku New York Times jde už o čtvrtý případ, kdy dirigent zemřel přímo v Bavorské státní opeře. Roku 1911 se to přihodilo šestapadesátiletému rakouskému dirigentovi Felixi Mottlovi, a to při Wagnerově opeře Tristan a Isolda. Roku 1968 při uvedení téhož díla tamtéž zesnul Němec Joseph Keilberth. Zatím poslední případ pocházel z roku 1989, kdy Ital Giuseppe Patanè zkolaboval sedmapadesátiletý při dirigování Rossiniho Lazebníka sevillského.