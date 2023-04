Všechno na světě je fraška, řekne Falstaff v Brně. Operu o rytíři režíruje Havelka

S respektem k autorovi a bez násilných aktualizací pojal režisér Ondřej Havelka novou inscenaci opery Falstaff od Giuseppa Verdiho. Komické dílo autora proslaveného spíše tragickými náměty uvede tuto středu brněnské Janáčkovo divadlo. Titulní roli zpívá španělský barytonista Luis Cansino.

Falstaffa, který měl premiéru roku 1893 v milánské La Scale, se režisér nesnažil za každou cenu přiblížit současné éře. "K historickým operám málokdy přistupuji s moderním konceptem. Hudba se mi jednoduše spojuje s danou dobou," říká Ondřej Havelka. "Naše inscenace bude taková reminiscence na pozdní renesanci, ale trošku posunutá do klauniády, do amerických grotesek. Bude to fakt milá komedie," věří.

Španělský barytonista Cansino vnímá rytíře Falstaffa jako dokonalou, avšak náročnou roli. Vyžaduje, aby interpret projevil všechny své interpretační a hlasové schopnosti. Zároveň hrdinu nebere coby prvoplánově komickou figuru. "Jeho komičnost je dána situacemi, které sám vyvolává, mnohdy nevědomky. Falstaff cítí hořkost z toho, čím byl a čím už není, zlobí se a trpí nástrahami, jaké se mu dějí, uvědomuje si, jaký je jeho život doopravdy. Je to fascinující člověk, který přes zdánlivou směšnost dokázal znovu objevit sám sebe a překonat nepřízeň osudu," shrnuje Cansino. Pěvce už brněnské publikum zná z inscenací Verdiho dramat Sicilské nešpory a Nabucco.

V novince bude Španělovým "protihráčem" italský barytonista Damiano Salerno v roli Forda. Ženské úlohy zpívají Pavla Vykopalová, Jana Hrochová a Václava Krejčí Housková s Markétou Cukrovou. Operu hudebně nastudoval dirigent Ondrej Olos.

Skladatel Verdi a libretista Arrigo Boito při psaní Falstaffa využili shakespearovskou látku obsaženou v komedii Veselé paničky windsorské. Rytíř Falstaff žije v hostinci U podvazku. Má rád dobré jídlo i pití, ale především ho zajímají windsorské dámy. Že jsou vdané, mu nevadí. Rytíř, jenž mívá hluboko do kapsy, by se touto cestou mohl dostat k penězům jejich manželů. Roztoužený obstarožní milovník však od dam dostane za vyučenou. Hořkosladkou komedii pak Falstaff uzavírá slovy, že všechno na světě je jen fraška. Po středeční premiéře následují nejbližší reprízy v Janáčkově divadle 10. a 15. dubna, znovu pak 12. května.