Poselství o síle víry. Brněnská opera uvedla Řecké pašije od Bohuslava Martinů

Národní divadlo Brno tento pátek uvedlo novou inscenaci Řeckých pašijí, opery Bohuslava Martinů s rozsáhlým sborovým partem. Premiéra se původně měla konat už v loňské sezoně u příležitosti 60. výročí autorova úmrtí a 130 let od jeho narození, zdržela ji však pandemie.

Řecké pašije v Janáčkově divadle nastudoval Robert Kružík, režíruje Jiří Heřman. Reprízy jsou na programu v neděli, dále 19. listopadu a znovu zase až příští rok.

Operu o čtyřech dějstvích složil Martinů na vlastní libreto podle románu Kristus znovu ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise. Odehrává se v řecké vesnici, jejíž obyvatelé se připravují na pašijové hry a zároveň musí zaujmout postoj ke skupině uprchlíků z jiné vesnice zničené nájezdem Turků.

"Necítím potřebu popisně aktualizovat dění Řeckých pašijí do uprchlického tábora nebo jiných možných aktualizací," říká režisér Jiří Heřman a připomíná, že Martinů sám zažil osud uprchlíka.

Skladatel od 20. let minulého století pobýval ve Francii, po obsazení Francie nacisty s manželkou emigroval do USA, odkud se vrátil do Evropy až krátce před smrtí v 50. letech minulého století. "Jeho hudba vyvěrá z míst, kde se narodil, a přes všechny zkušenosti světoběžníka a později nuceného emigranta se v ní vždy vracel zpět domů do Poličky, do kopců Vysočiny a plnil ji hlubokým pochopením pro vše v člověku ukryté," míní Heřman.

Řecké pašije označuje za jevištní báseň evokující podobenství o vážném konfliktu ve společnosti a naději. Podle něj Martinů vytvořil velké humanistické poselství o síle víry.

Na příběhu režiséra nejvíce zaujala vnitřní proměna člověka, kterému je přidělena role v pašijových hrách. "Sledovat, jak se jednotlivé postavy ztotožňují s přidělenými rolemi, jak se vyrovnávají se slabostmi lidského ega a vnitřně se od něj osvobozují, je pro mě inspirující. Martinů tuto lidskou tragédii vystihl v hudbě stejně geniálně jako mocnou přírodu. Hudba je mnohdy průzračná a plná světla, dává nám naději, která nikdy nekončí," dodává Heřman.

Řecké pašije existují ve dvou plnohodnotných verzích. Autoři brněnské inscenace si vybrali tu curyšskou s originálním anglickým libretem, dokončenou v roce 1959.

V hlavních rolích účinkují sólisté brněnské opery i stálí hosté, například Peter Berger jako Manolios, Pavla Vykopalová v úloze Kateřiny a Jan Šťáva coby Grigoris. Operní sbor doplňují členové Českého akademického sboru a Dětského sboru Brno.