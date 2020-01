Po třech letech byla znovu otevřena Státní opera. Na koncert dorazili Orbán i Babiš

Nedělní slavnostní koncert znovuotevřel historickou budovu Státní opery Praha, jejíž rekonstrukce stála 1,3 miliardy korun a trvala téměř tři roky. Večer začal předehrou opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Zahajovacího gala nazvaného Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis se zúčastnili politici i kulturní osobnosti.

Operní gala se konalo přesně 132 let od prvního otevření Státní opery, tehdy Nového německého divadla.

Na znovuotevření Státní opery dorazil například maďarský premiér Viktor Orbán, proti jehož příjezdu protestovalo zhruba 30 odpůrců s vlajkou Evropské unie, transparenty a píšťalkami. Mezi pozvanými byli dále pověřenkyně německé spolkové vlády pro kulturu Monika Grüttersová, dorazili i velvyslanci několika zemí.

Z českých politiků přišli mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO), zástupci vlády - třeba ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) či ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) -, přítomen byl i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Koncert navštívilo také mnoho kulturních osobností, mimo jiné herci Miroslav Donutil a Jaromír Hanzlík, houslista Václav Hudeček či zpěvák Richard Krajčo.

"Jsem moc rád, že jsem byl pozván, protože ta budova je opravdu krásná. Doufám, že zde budou hrát také krásné opery. A jsem rád, že jsem mohl poprvé vzít do společnosti svoji vnučku. Myslím, že to pro ni bude velký zážitek, protože jí je 13 let, a až jí bude třeba 30, bude moci říct, že kdysi byla s dědou na otevření Státní opery," řekl Hanzlík.

Český dramatik Pavel Kohout připravil instalaci, která na scéně zmapovala historické milníky. Koncepci galavečera připravili dramaturgové Jitka Slavíková a Ondřej Hučín. V průběhu koncertu se představili významní sólisté Opery Národního divadla a Státní opery a další hosté, například Pavel Černoch, Eva Urbanová nebo Kateřina Kněžíková.

Diváci uslyšeli také norskou sopranistku Lise Davidsenovou. Orchestr a Sbor Státní opery zahrály díla Wolfganga Amadea Mozarta, Leoše Janáčka, Richarda Strausse, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů nebo Ludwiga van Beethovena.

Původní odhad nákladů rekonstrukce budovy Státní opery činil přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů a rekonstrukce vzduchotechniky.

Komplexnější opravu prodělala budova naposledy na přelomu 60. a 70. let minulého století. Při nynější generální rekonstrukci, která začala v březnu 2017, dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny.

Opravu za sebou mají baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla křesla, jež nyní mají individuální titulkovací zařízení, nová je i opona.

V lednu se do Státní opery vrátí v novém obsazení oblíbená inscenace z loňského září Fidelio či opera Madam Butterfly. Na jaro je plánována premiéra inscenace opery Karola Szymanowského Král Roger v koprodukci s varšavským Teatrem Wielkým a Královskou operou ve Stockholmu.

Velkou událostí by podle vedení Národního divadla, pod něž Státní opera spadá, mělo být listopadové uvedení opery Mistři pěvci norimberští. Právě toto Wagnerovo dílo zde bylo poprvé uvedeno v roce 1888.

Režie se ujme Keith Warner a dirigentské taktovky, stejně jako v neděli večer, hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens.