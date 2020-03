Mozartův Don Giovanni se po 30 letech vrací do Liberce, režíruje Němka

Po bezmála 30 letech se na jeviště libereckého Divadla F. X. Šaldy vrací Don Giovanni, jedna z nejhranějších oper Wolfganga Amadea Mozarta. V režii Dorotty Szalmové nabídne moderní pojetí nadčasového příběhu o potrestaném prostopášníkovi. Premiéra se uskuteční tento pátek 6. března.

Režisérka Dorotty Szalmová pracuje pro divadlo v nedaleké německé Žitavě, s libereckou operou spolupracuje poprvé.

"Mnohá díla v dějinách evropské hudební kultury označujeme přívlastkem nadčasová, protože nepotřebují kolorit doby svého vzniku k tomu, aby živě promluvila k současnému divákovi," míní Szalmová. "Mezi nimi jsou dokonce taková, která jako by svou nadčasovost přes bariéry staletí přímo vykřikovala. Přesně k takovým náleží i Mozartův Don Giovanni," dodává.

V nové liberecké inscenaci se vedle domácích sólistů představí i noví pěvečtí hosté. "Řekli jsme si, že postavy Zerliny a Masetta jsou pro nás role, které sluší mladým začínajícím lidem, a proto jsme se rozhodli udělat otevřené výběrové řízení," doplňuje vedoucí opery Martin Doubravský. Toho prý trochu vyděsilo, když pak dorazilo 90 přihlášek nejen z Česka, ale také ze zahraničí.

Titulní roli nastudoval vedle domácího barytonisty Csaba Kotlára ještě Radim Schwab, zatím známý spíš z muzikálů. "Já jsem před lety dělal Fantoma opery a říkal jsem si, co ještě těžšího mě může potkat," říká v narážce na muzikál Andrewa Lloyda Webbera. "A teď to přišlo. Musím říct, že tohle je vůbec to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělal a zpíval. Je to role, která je těžká po všech stránkách."

Schwaba překvapilo i tempo, s nímž soubor pracoval. Na nazkoušení opery potřeboval zhruba půldruhého měsíce. Premiéra se uskuteční tento pátek 6. března, nejbližší reprízy pak 8., 15. a 20. března.

Opera Šaldova divadla patří ke špičkovým souborům, už pošesté získala hlavní cenu festivalu Opera 2020. Za inscenaci jednoaktovek Sergeje Rachmaninovova Francesca da Rimini a Lakomý rytíř popáté obdržela "Libušku", tedy hlavní Cenu kritiků za nejlepší inscenaci. Představitelka Francesci, Lívia Obručník Vénosová, navíc přidala Cenu diváků za individuální výkon. Dvě výrazné nominace měl Pavol Kubáň, představitel hlavní barytonové role obou oper.