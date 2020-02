Podcast Petra Viziny: Totality jsou podělané strachy, říká David Radok

Německá kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že se do výběru budoucího předsedy své Křesťanskodemokratické unie (CDU) a příštího kandidáta na kancléře neplete. Na tiskové konferenci po setkání s finskou premiérkou Sannou Mariovou ve středu řekla, že už v roce 2018 spolustraníkům slíbila, že se nebude do hledání svého nástupce vměšovat. CDU začíná hledat nástupce Annegret Krampové-Karrenbauerové, která před časem oznámila, že z čela strany odstoupí.

"Mou zkušeností historické povahy je, že by se předchůdci do něčeho takového neměli plést," uvedla Merkelová. "A tím se řídím," dodala. Už v říjnu 2018, kdy se vzdala funkce předsedkyně CDU, kancléřka podle svých slov spolustraníkům slíbila, že "se do otázky, kdo v budoucnu povede CDU a nebo kdo bude kandidátem na kancléře, nebudu vměšovat". Neznamená to ale podle ní, že by s možným budoucím kancléřem nemohla mluvit. Němce čekají řádné volby příští rok.