Brněnský festival uvede Einsteina na pláži. Glassovu operu zazpívá Suzanne Vega

Hudba Bohuslava Martinů a obecně Francie jsou tématy letošního jubilejního 50. ročníku festivalu Moravský podzim. Akce, která se poprvé konala roku 1966 a dnes ji pořádá Filharmonie Brno, potrvá od 29. září do 16. října. Začne koncertním provedením slavné opery Philipa Glasse Einstein na pláži, v níž se role vypravěčky zhostí americká písničkářka Suzanne Vega.

V průběhu přibližně čtyřhodinového večera zůstanou dveře brněnského Bobycentra otevřené, aby mohli posluchači dle libosti přicházet a odcházet. Stejně se to dělává při pětihodinovém uvedení kompletní opery.

"Je to také záměr autorů, kteří tímto chtějí zdůraznit, že se nejedná o konvenční dramatickou strukturu mířící k finálnímu bodu, ale spíše o rituál či specifické prostředí, v němž si divák sám vybírá, co bude vnímat," vysvětluje do přípravy akce zaangažovaný muzikolog Matěj Kratochvíl.

Opera, která měla světovou premiéru roku 1976, je napsána pro sbor a nazvučený soubor, jehož složení osciluje mezi komorním ansámblem a popovou skupinou.

Na brněnské verzi Američanka Suzanne Vega spolupracuje s belgickým orchestrem Ictus Ensemble, který se specializuje na soudobou tvorbu, belgickým vokálním uskupením Collegium Vocale Gent a umělkyní Germaine Kruipovou. Ta připraví "vizuální intervenci, již lze označit za instalaci současného umění", avizují pořadatelé.

Einstein na pláži, označovaný za jedno z nejvlivnějších operních děl 20. století, se v mnoha ohledech líší od zavedené podoby žánru. "Přibližně čtyřhodinový proud hudby, tance a mluveného slova nemá žádný děj, a ačkoliv titulní Einstein je na scéně přítomen v podobě postavy s charakteristickou bílou parukou a houslemi, není to opera o Albertu Einsteinovi," upozorňují organizátoři.

V díle letos dvaaosmdesátiletého Philipa Glasse se Einstein na pláži stal první částí volné trilogie, která v 80. letech pokračovala operami Satjágraha a Achnaton.

Glass byl v Česku naposledy před třemi roky, kdy sólově vystoupil v pražském Divadle Archa. S Brnem ho spojuje postava Dennise Russella Daviese, který ve světové premiéře uvedl již deset Glassových děl a dnes je šéfdirigentem Filharmonie Brno, jež pořádá Moravský podzim.

Einsteina na pláži se Suzanne Vega v roli vypravěčky už Belgičané uvedli ve Španělsku nebo Nizozemsku. | Video: Maxime Fauconnie

Gidův Oidipus s hudbou Martinů

Čtyři festivalové dny bude znít hudba Bohuslava Martinů, od jehož úmrtí nedávno uplynulo 60 let. Tvorba Martinů doprovodí například scénické provedení hry Oidipus, které bude mít v brněnském Divadle Husa na provázku premiéru ve středu 2. října.

Hra francouzského dramatika a prozaika Andrého Gida, nositele Nobelovy ceny za literaturu, dosud se scénickou hudbou Martinů zazněla jen jednou, naživo roku 1936 v rozhlase. Úvodní slovo k ní tehdy měl básník Vladimír Holan.

"Hra se nikdy nenahrála, tudíž nemáme žádný materiál, abychom si představili například její tempo. Úvodní slovo a další věci si tedy domyslíme," říká režisér představení Mark Ther, jinak výtvarník a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2011. Scénografie se ponese v duchu 20. a 30. let minulého století, Filharmonii Brno bude dirigovat Tomáš Krejčí.

Zhruba hodinové představení Gidovy verze antického dramatu nebude mít podobu klasické divadelní hry, spíše parafrázovaného živého vysílání. Divadelníci se zaměří na vztah mezi hudbou a textem.

"Na práci Martinů je zajímavé, že s textem Oidipa pracuje jako se součástí partitury. Na několika místech protíná text a hudbu melodramovým přístupem," říká dramaturg představení Matyáš Dlab. Představení je určeno osmi interpretům a chóru.

Martinů, baroko, Francie

Jubilejní 50. ročník Moravského podzimu se podle pořadatelů rodil složitě. "Letos nemáme k dispozici ani Janáčkovo divadlo, kam jsme mohli pozvat velká tělesa. Proto jsme našli témata z minulých ročníků. Vybrali jsme Bohuslava Martinů, který žil ve Francii, a prezentaci staré, třeba barokní hudby spojené s francouzskou kulturou," vysvětluje pojetí festivalu jeho dramaturg Vítězslav Mikeš, který zároveň pracuje ve Filharmonii Brno.

Moravský podzim dále nabídne maraton po slavných brněnských vilách. Hudba zazní ve vile Tugendhat, Stiassni a Löw-Beer, kde dojde na recitály tenoru, basu, sopránu a mezzosopránu. Na ně je omezená kapacita maximálně 60 míst.

Z francouzské hudby diváci uslyší baroko i skladby současného autora Ondřeje Adámka, a to na koncertu nazvaném Večeře & paráda. Adámek žije ve Francii a spolupracuje s tamními umělci.

Koncert klavíristy Alexandra Tharauda, který představí barokní hudbu autorů spjatých se zámkem Versailles, zaštítí francouzský velvyslanec Roland Galharague. Pořadatelé dále pozvali Basilejský komorní orchestr s renomovaným klavíristou Piotrem Anderszewskim, který se zhostí i taktovky.

Koncerty Moravského podzimu zavedou posluchače do Besedního domu. Mahenovo divadlo bude hostit mezinárodní orchestr mladých hráčů Geneva Camerata a jeho hudebně-taneční představení Tanec slunce. "Kritiky je považováno za jeden z vrcholných počinů ve světě současného tanečního umění. Zvolená koncepce klade na instrumentalisty i na dirigenta značné nároky nejen ve smyslu koordinace hry a tanečního pohybu, ale i v nutnosti hrát zpaměti," uvádějí pořadatelé.

Nezapomenout na Weinberga

Festival rovněž připomene polsko-ruského skladatele židovského původu Mieczyslawa Weinberga, od jehož úmrtí v prosinci uplyne 100 let.

Hloubka jeho operních, symfonických i komorních děl bývá doceňována teprve v posledních letech, míní organizátoři. Proto se rozhodli uvést kompletní Weinbergovy sonáty pro housle a klavír v podání Milana Paly a Ladislava Fančoviče. "Jedná se výjimečný počin, ze kterého vznikne nahrávka," zdůrazňuje dramaturg Mikeš.

Závěrem diváky čeká dvojoslava šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese a dirigenta i skladatele Petera Eötvöse, kteří společně oslaví pětasedmdesátiny. "Eötvös bude dirigovat skladby, které jej ovlivnily, Davies skladby Eötvösovy. Například jeho dílo Seven věnované památce sedmi obětí havárie raketoplánu Columbia," doplňují pořadatelé v narážce na tragédii z roku 2003, při níž zahynulo všech sedm členů posádky.

Doprovodný program nabídne akci Moravský podzim dětem s hudebními dílnami na téma Foglarových Rychlých šípů a výstavu Pocta Rychlým šípům. Druhá dílna dětem představí program volně inspirovaný skladbou Podivuhodný pták od Bohuslava Martinů.

Lístky na Moravský podzim už jsou v předprodeji. Posluchači si mohou sestavit takzvaný Festival na míru, kdy při zakoupení více lístků získají slevu.

Moravský podzim se poprvé konal pod názvem Mezinárodní hudební festival Brno v roce 1966, kdy představil tvorbu v Československu tehdy upozaďovaného Bohuslava Martinů. V prvních ročnících existence akci doprovázela muzikologická kolokvia, v 90. letech minulého století přibyla interpretační soutěž pro mladé interprety. Od roku 2012 festival pořádá Filharmonie Brno, a to vždy jednou za dva roky.