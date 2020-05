Čtyři talenty on-line. Pražské jaro v pátek vysílá z HAMU

Alternativní program hudebního festivalu Pražské jaro tento pátek pokračuje on-line koncertem mladých hudebníků. Stream z pražské HAMU představí čtyři talenty nastupující generace: sedmnáctiletého klavíristu Jana Čmejlu, stejně starého houslistu Eduarda Kollerta, šestadvacetiletého hráče na bicí nástroje Ladislava Bilana mladšího a sedmadvacetiletou klarinetistku Annu Paulovou.

Večerem provede hudebník a režisér Ondřej Havelka. Koncert lze živě sledovat na stránkách festivalu nebo na YouTube, přenos nabídne rovněž stanice Český rozhlas Vltava.

Zazní díla Franze Waxmana, Alexeje Gerassimeze, Anny Ignatowicz Glińské, Fryderyka Chopina, Sergeje Prokofjeva, Bruna Mantovaniho, Paula Hindemitha a světová premiéra skladby Martirium od Lukáše Hurníka.

Bicista Ladislav Bilan mladší se narodil do muzikantské rodiny, jeho otec je prvním tympanistou Moravské filharmonie Olomouc. Syn pod jeho vedením absolvoval konzervatoř v Olomouci. Ve 13 letech prošel konkurzem do Moravské filharmonie, a stal se tak jejím historicky nejmladším členem. Od roku 2014 studuje na pražské HAMU. Téhož roku byl Bilan vybrán Jiřím Bělohlávkem, aby vystoupil na open-air koncertu České filharmonie na Hradčanském náměstí.

Svůj pražskojarní debut zahájí sólovou skladbou Asventuras od Alexeje Gerassimeze na malý bubínek. "Je v mnoha aspektech odlišná. Hráč například používá celou řadu různých typů paliček a kromě hry na blánu nástroje využívá také korpus a další části bubínku," popisuje Bilan.

Jan Čmejla hraje na klavír od šesti let, před dvěma roky nastoupil na Pražskou konzervatoř pod vedením Evy Boguniové. Má za sebou úspěchy v soutěžích Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Chopin for the Youngest, Beethovenovy Teplice a také je držitelem ocenění Zlatý oříšek či Kern Foundation Prize. Na Pražském jaru uvede díla Fryderyka Chopina.

"Nokturno cis moll vystihuje smutek a tragičnost. Pak zahraji dle mého názoru Chopinovu nejkrásnější skladbu, Barkarolu Fis dur," popisuje Čmejla, který své vystoupení zakončí třetí větou ze sedmé sonáty Sergeje Prokofjeva, někdy přezdívané jako Stalingrad.

Další účinkující, Anna Paulová, se klarinetu věnuje od 11 let, studovala na Pražské konzervatoři a pražské AMU. Stejně jako Ladislav Bilan mladší je vítězkou konkurzu Zahraj si s Českou filharmonií. Před pěti roky se umístila v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro, vloni se dostala do semifinále klání německé veřejnoprávní televizní a rozhlasové společnosti ARD v Mnichově.

Na pátečním koncertu Paulová zahraje virtuózní skladbu pro sólový klarinet Bug od předního současného francouzského autora Bruna Mantovaniho a také provede Ludus minor, pětidílný cyklus Paula Hindemitha z roku 1944 pro klarinet a violoncello. Cellového partu se ujme Michal Kaňka.

Posledním účinkujícím bude houslista Eduard Kollert, který má za sebou účinkování s orchestrem PKF, pozvání od španělské královské rodiny k vystoupení v madridském paláci El Pardo nebo úspěchy v mezinárodních soutěžích Young Virtuosos v Bulharsku, Louskáček v Rusku či Wieniawski-Lipinski v Lublani.

Kollert ve světové premiéře zahraje skladbu Lukáš Hurníka Martirium, inspirovanou dílem Bohuslava Martinů. "K Martinů jsem se posluchačsky dostal dost pozdě, ale z jeho Polky A dur jsem byl nadšen od dětství. Ono ostinato v basu a synkopický pohyb nad ním patří k nejpodařenějším průnikům jazzových prvků do klasiky, jaké znám," popisuje Hurník.

"Když mě otec a syn Kollertovi požádali o skladbu vztahující se k Bohuslavovi Martinů, okamžitě jsem věděl, které téma z jeho tvorby zvolím," doplňuje Hurník, v jehož monotematické kompozici veškeré prvky vycházejí z Martinů Polky a také z "nezbytného Juliettina akordického spoje".

Název Martirium je slovní hříčkou, odkazující zároveň na vnitřní trápení citlivého umělce, "jehož svoboda v cizině byla vykoupena utrpením blízkých, kteří během války zůstali v Evropě", doplňuje Hurník. Koncert pak Eduard Kollert uzavře Fantazií na témata z opery Carmen od německého a amerického skladatele Franze Waxmana.

Netradiční podobu Pražského jara předznamenal 11. května sestřih významných zahajovacích večerů s Mou vlastí Bedřicha Smetany, který uvedla Česká televize. Série živě přenášených koncertů začala čtyři dny nato účinkováním žáků základních uměleckých škol.

Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival koná jen on-line. Základem alternativního programu je 11 živě přenášených koncertů z pódií pěti pražských síní a jedné brněnské. Všechny lze sledovat bezplatně na webu.

Vybraná vystoupení vysílají Česká televize a Český rozhlas, do světa je zprostředkovává síť Českých center a velvyslanectví. Na závěr festivalu 4. června vystoupí Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou, kteří z Rudolfina uvedou díla Ludwiga van Beethovena v úpravě pro smyčcový orchestr.