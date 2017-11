před 1 hodinou

Video: YouTube / King Krule

Do pražského klubu Roxy dorazí 14. února 2018 třiadvacetiletý britský hudebník Archy Iva Marchall alias King Krule, který nedávno vydal v pořadí druhé album The OOZ. V jeho hudbě se spojuje písničkářství s punk jazzem, hiphopem, darkwave a triphopem. V Americe už stihl vystoupil v programech Conan a the Late Show with David Letterman, tuzemské publikum ho mohlo vidět třeba na slovenské Pohodě. Kruleova hudba je někdy přirovnávána k hudbě Morrisseyho a Edwyna Collinse. Podle jeho slov ho ovlivnili hlavně Elvis Presley, Billy Bragg či The Pixies. Výrazem připomíná i Toma Waitse. Lístek na koncert stojí 690 Kč.

Související

Hlavní zprávy