Britský hudebník King Krule vydal píseň Czech One. Na Facebooku odkazuje na české párky

před 41 minutami

King Krule s písničkou Czech One.

Jeden z nejtalentovanějších současných hudebníků, třiadvacetiletý Brit Archy Ivan Marshall alias King Krule, zveřejnil novou písničku pojmenovanou Czech One. V textu žádné jasné odkazy k České republice nejsou a ani klip se u nás nenatáčel, nicméně King Krule píseň na Facebooku uvedl slovy: "I my v Česku máme rádi vepřové! Už jste někdy měli naše párky?" Temná, typicky kruelovská skladba ovlivněná jazzem, soulem i rapem připomněla jednomu uživateli YouTube "soundtrack knih Milana Kundery". King Krule vydal dvě alba, jen to první z roku 2013 ovšem pod přezdívkou. S Czech One se tedy vrací pod svým uměleckým jménem.

