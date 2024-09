Costner: Neúspěch mě neodradí. Nevím, jak natočím další dva westerny, ale dokážu to

Kevin Costner připouští, že filmové studio New Line Cinema odložilo pokračování jeho westernu Horizont: Americká sága zřejmě kvůli komerčnímu nezdaru prvního dílu. Přesto se jím americký herec a režisér nenechá odradit. Uplynulou sobotu představil pokračování v poslední den benátského festivalu.

Druhý díl tak měl světovou premiéru jen čtvrt roku poté, co Kevin Costner uvedl ten první na květnové přehlídce ve francouzském Cannes. "Nebyl to závratný úspěch," přiznává zpětně, že nejspíš právě proto studio New Line Cinema změnilo plány a neposlalo druhou část do kin hned v srpnu.

Právě díky tomu ji ale Costner nyní mohl přivézt do Benátek. "To, co se přihodilo, je skoro zázrak. V Benátkách nepromítnou nic, co už mělo premiéru. Já jsem tu ten film vždycky chtěl uvést - a najednou se ta možnost objevila," vypráví. Druhý snímek stále nemá stanovené datum, kdy ho začnou promítat kina po světě.

Costner projekt napsal, režíroval, produkoval a ztvárnil v něm hlavní roli. Financuje ho částečně z vlastní kapsy, kvůli tomu se zadlužil a bance ručí svou nemovitostí u moře v Kalifornii.

Horizont: Americká sága vypráví o dobývání Divokého západu koncem 19. století. Původní plán zněl, že Costner příběh rozdělí do čtyř celovečerních snímků, na to ale zatím nemá dost peněz. První díl s rozpočtem zhruba 100 milionů dolarů navíc celosvětově utržil jen 36,1 milionu dolarů a například na webu Rottentomatoes.com má od kritiků průměrné skóre 49 procent.

"Nevím, jak ty další dva díly natočím, ale dokážu to," prohlásil v Benátkách Costner, který už má hotový scénář třetí i čtvrté části.

První záběry pro třetí díl podle serveru Variety.com pořídil letos v květnu, poslední klapka má padnout napřesrok. "Když zažiji odmítnutí, samozřejmě že nejdřív jsem zklamaný. Ale když se pak přes to přenesu, moje touha jít dál jenom roste," dodává devětašedesátiletý držitel dvou Oscarů za drama Tanec s vlky. "Musím si pospíšit a nenechat ten balvan, aby spadnul až na úpatí hory. Musím si vykasat rukávy a zase ho začít tlačit do kopce," přirovnává s odkazem na mýtus o Sisyfovi.

Podle něj je příběh dostatečně silný na to, aby obstál ve zkoušce času. "Spousta mých filmů zpočátku neměla úspěch. V tomto případě se studio prostě rozhodlo, že druhý díl uvede do kin šest týdnů po tom prvním, a pak usoudilo, že to udělá jinak," krčí rameny herec. "Horizont není žádný politický vzkaz mojí zemi. Je to ale připomínka toho, jak těžké to měli lidi, kteří tuhle cestu podnikli," dodává.

Sága se odehrává v rozpětí 15 let, přičemž první díl pokrývá události mezi roky 1861 až 1865, kdy v USA zuřila občanská válka a bílí osadníci krvavě zabírali území obydlená indiány.

První reakce na pokračování jsou opět převážně negativní. Podle časopisu The Hollywood Reporter novinka trpí stejnými problémy jako první část. Věnuje příliš mnoho času expozici, často balancuje na hraně kýče a vinou špatného střihu chaoticky přepíná mezi různými příběhovými linkami. O mnoho vstřícnější není ani recenzentka serveru Variety.com, podle níž sice Costner na mnoha místech projevuje zkušenost s westerny ze staré školy, výsledkem je ale film stejně nemotorný a matoucí jako první část.

Kevin Costner má s žánrem dlouholeté zkušenosti. Kromě oscarového Tance s vlky z roku 1990 účinkoval v kovbojkách Silverado nebo Wyatt Earp. V posledních letech na sebe upozornil jako hvězda populárního televizního seriálu Yellowstone, který se dočkal pěti řad. Závěrečné epizody budou mít premiéru na podzim.

Video: Trailer z prvního dílu westernové série Horizont