Costnerův western propadl. Druhý díl hned do kin nepůjde, firma vrátí vstupné

Filmové studio New Line Cinema ve středu pozdě večer oznámilo, že mění plány a nepošle do kin hned v srpnu druhý díl velkorozpočtového westernu Horizont: Americká sága, který natočil a hlavní roli v něm ztvárnil Kevin Costner. Nový projekt držitele Oscara v biografech propadl.

Jak píše agentura AP, první díl Horizontu: Americké ságy měl rozpočet okolo 100 milionů dolarů. Film z doby osidlování Divokého západu začala kina promítat koncem června. Dosud ale celosvětově utržil jen 25,1 milionu dolarů, v přepočtu asi 589 milionů korun, a například na webu Rottentomatoes.com má od kritiků průměrné skóre jen 48 procent.

Nedaří se mu ani v Česku, kde jej za dva týdny vidělo méně než 5000 lidí. Minulý víkend na něj po republice přišlo 917 diváků, vyplývá z údajů Unie filmových distributorů.

Série se má přitom rozrůst na čtyři filmy. Ten druhý, už dokončený za dalších asi 100 milionů dolarů, hodlal známý hollywoodský herec a režisér Kevin Costner uvést do biografů hned v srpnu. Mezitím už natáčí třetí snímek a pracuje na scénáři čtvrtého.

Poté co první část utržila tak málo, ale studio New Line Cinema vlastněné společností Warner Bros. nyní mění plány. "Territory Pictures a New Line Cinema se rozhodli neuvést Horizont: Americkou ságu - Díl druhý do kin hned 16. srpna. Chceme divákům poskytnout víc prostoru na to, aby v následujících týdnech nejprve objevili první díl," zdůvodnila mluvčí firmy. Těm, kdo si už zakoupili vstupenky na druhý snímek, společnost vrátí peníze. Costner se k rozhodnutí nevyjádřil.

"Kevin tento film natočil pro lidi, kteří milují chození do kina a chtěli se vydat na podobnou cestu," pokračuje mluvčí New Line Cinema. "Od fanoušků i majitelů kin, kteří viděli první film, máme úžasné reakce, které posilují naši víru v tento příběh. Nové rozhodnutí nám umožní rozšířit okno, jež pak vytvoří prostor pro Horizont 2," dodává.

Nové datum premiéry druhého dílu nicméně ani na dotaz neupřesnila. Ten první by se v rámci nové strategie měl již brzy objevit na streamovacích službách včetně platformy Max, která je přístupná také v Česku.

Podle serveru Variety.com tvůrci doufají, že pokud by se první film ještě chvíli udržel v kinech a zároveň by vzbudil zájem na streamovacích službách, může to dohromady oslovit dost diváků, aby stále mělo smysl zkusit do kin uvést druhou část. Na tu třetí a čtvrtou Costner teprve shání distributora.

Podle agentury AP však nynější odklad nejspíš představuje smutné přiznání faktu, že projekt, o němž devětašedesátiletý držitel dvou Oscarů za film Tanec s vlky snil desítky let, skončí fiaskem. "Zdá se, že Costnerův odvážný experiment selhal," konstatuje také list New York Times.

Kevin Costner se kvůli Horizontu zadlužil. Na festivalu ve francouzském Cannes řekl, že si musel půjčit a bance se zaručil svou nemovitostí u moře v Kalifornii. Do projektu investoval z vlastní kapsy asi 38 milionů dolarů.

"Klepal jsem na kabinu každé jachty zaparkované v Cannes s prosbou o pomoc. Všude mě zvou dál, že si uděláme fotku. A já jim říkám: ne, nejsem tady kvůli focení, chtěl bych se s vámi pobavit o penězích," řekl herec předminulý měsíc. "Je to strašně těžké a ještě to pořád není u konce. Potřebuji další peníze," dodal.

Sága se odehrává v rozpětí 15 let, přičemž první díl pokrývá události mezi roky 1861 až 1865, kdy v USA zuřila občanská válka.

Kevin Costner má s žánrem dlouholeté zkušenosti. Kromě oscarového Tance s vlky z roku 1990 účinkoval v kovbojkách Silverado nebo Wyatt Earp. V posledních letech na sebe upozornil jako hvězda populárního televizního seriálu Yellowstone, který se dočkal pěti řad. Závěrečné epizody budou mít premiéru letos na podzim.