Zadluženému Costnerovi svitla naděje. Druhý díl jeho westernu uvedou v Benátkách

Druhý díl westernové série Horizont: Americká sága, kterou režíroval, produkoval a hlavní roli v ní ztvárnil Kevin Costner, se nakonec přece jenom dostane do kin, i když zatím jen jednorázově. Světovou premiéru bude mít 7. září v závěrečný den Benátského filmového festivalu, jehož pořadatelé mimo soutěž zároveň promítnou první část.

První díl filmu Horizont: Americká sága česká kina promítala od konce června.

Ta měla na jaře premiéru ve francouzském Cannes, načež se koncem června dostala do biografů. Kvůli jejím špatným výsledkům však studio New Line Cinema minulý měsíc oznámilo, že mění plány a již hotové pokračování neuvede na velkém plátně hned v srpnu, jak zněl původní plán.

"Vždycky jsem snil o tom, že druhý díl Horizontu představím na benátském festivalu. Jsem neskonale vděčný Albertu Barberovi za jeho odvahu a vůdčí schopnosti. S vděkem a nadšením se vracím do Benátek," napsal nyní Costner na Instagramu. Barbera je ředitelem italského festivalu. "Ať žijí filmy a všichni, kdo jsou ochotní za ně bojovat," dodal herec a režisér.

První díl Horizontu: Americké ságy stál okolo 100 milionů dolarů. Film z doby osidlování Divokého západu však dosud celosvětově utržil jen 33,9 milionu dolarů, v přepočtu asi 789 milionů korun, a například na webu Rottentomatoes.com má od kritiků průměrné skóre 48 procent.

Nedařilo se mu ani v Česku, kde jej za dva týdny vidělo méně než 5000 lidí. První červencový víkend na něj podle údajů Unie filmových distributorů po celé republice přišlo jen 917 diváků. Následující týdny už se do dvacítky nejnavštěvovanějších nevrátil.

Série se má přitom rozrůst na čtyři tituly. Ten druhý už známý hollywoodský herec a režisér Kevin Costner dokončil za dalších asi 100 milionů dolarů. Premiéra na benátském festivalu jej pomůže zviditelnit, pořád však neznamená, že se Costnerovi podaří dostat pokračování do běžné distribuce v USA nebo dalších zemích poté, co od projektu minulý měsíc ustoupil distributor New Line Cinema.

Costner, devětašedesátiletý držitel dvou Oscarů za film Tanec s vlky, chce mezitím v srpnu pokračovat v natáčení třetího snímku a pracuje na scénáři toho čtvrtého. Ani na ně zatím nemá distributora.

Kvůli Horizontu se herec a režisér zadlužil. Na festivalu ve francouzském Cannes řekl, že si musel půjčit a bance se zaručil svou nemovitostí u moře v Kalifornii. Do projektu investoval z vlastní kapsy asi 38 milionů dolarů. "Klepal jsem na kabinu každé jachty zaparkované v Cannes s prosbou o pomoc. Všude mě zvou dál, že si uděláme fotku. A já jim říkám: ne, nejsem tady kvůli focení, chtěl bych se s vámi pobavit o penězích," vyprávěl herec. "Je to strašně těžké a ještě to pořád není u konce. Potřebuji další peníze," dodal.

Sága se odehrává v rozpětí 15 let, přičemž první díl pokrývá události mezi roky 1861 až 1865, kdy v USA zuřila občanská válka a bílí osadníci krvavě zabíralí území obydlená indiány.

Ředitel benátského festivalu Alberto Barbera si snímek pochvaluje. "Je to vizionářský projekt velkého herce a režiséra, který se rozhodl osobně ručit za tento epický portrét doby, v níž se rodila jeho země," uvedl Barbera. Podle něj se Costner vydal "za hranice mýtů", aby co nejautentičtěji zachytil "složitou dobu plnou protikladů".

Kevin Costner má s žánrem dlouholeté zkušenosti. Kromě oscarového Tance s vlky z roku 1990 účinkoval v kovbojkách Silverado nebo Wyatt Earp. V posledních letech na sebe upozornil jako hvězda populárního televizního seriálu Yellowstone, který se dočkal pěti řad. Závěrečné epizody budou mít premiéru na podzim.

Letošní ročník benátského festivalu potrvá od 28. srpna do 7. září.

