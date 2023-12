Kapela No Name vydává nové album. V dubnu zamíří do Prahy

Kapela No Name vydává nové album s názvem V pôvodnom znení a chystá česko-slovenské turné, během kterého vystoupí 20. dubna v pražském O2 universum. V Česku oblíbená slovenská poprocková skupina koncertní šňůru zahájí příští rok v březnu v rodných v Košicích.

Atlet roku 2015: skupina No Name | Foto: Zlata Vostrá

Součástí programu budou jejich hity jako Ty a Tvoja sestra, Čím to je či Žily. V roli předkapely vystoupí kapela Nocadeň. V rozhovoru s ČTK to řekl zpěvák Igor Timko.

"Už dnes nám lidé píší, jaké písničky by chtěli slyšet z nového alba, takže z něho nabídneme tři nebo čtyři kousky. Nebude mezi nimi chybět titulní V pôvodnom znení, protože jako hosté s námi zahraje kapela Nocadeň, jejíž lídr Rasťo Kopina se mnou tento duet zpívá," řekl Timko.

Skladbu doprovází videoklip, ve kterém se objevuje i Kopina, který se s Igorem Timkem zná už od střední školy. Jsou také bývalými spolužáky ze Státní konzervatoře v Košicích, kde dokonce seděli ve stejné lavici.

"Nocadeň jsou výjimeční z hlediska autorství a poetiky. Z nové písně mám pocit, že se navzájem vtahujeme do jiných světů a jiných poetik. Rasťo je vnímavý a citlivý člověk, známe se už od studentských let. Bylo nám patnáct a studovali jsme hudebně-dramatický obor. Myslím, že naše spolupráce nebyla otázkou proč, ale kdy," sdělil Timko.

Nová deska přichází po dlouhém čekání

Nová deska V pôvodnom znení vyšla po skoro osmi letech od vydání alba S láskou z roku 2016. Album obsahuje 11 skladeb, jenž otvírá instrumentální píseň Šumava, inspirovaná životem klávesisty Zoltána Šallaie a jeho rodiny v malebném městečku Nýrsko. Po ní následuje hit Elity, třetím singlem je zmiňovaný duet s Nocadeň. Fanoušci znají také píseň Vianoce s Božidarou, kterou kapela představila loni o Vánocích. Jedná se o duet se slovenskou herečkou a profesorkou Božidarou Turzonovovou.

"Znovu se držíme našeho definovaného principu: Zpívej to, co prožíváš a prožívej to, co zpíváš. Pro naši generaci čtyřicátníků je zcela přirozené si uvědomit, že jsme uprostřed procesu dospívání, možná uprostřed životní cesty. A právě během tohoto období člověk potřebuje pocit jistoty, vědomí, že se může na někoho spolehnout, že ví, kam patří. Křídla rostou pouze těm, kteří věří v ostatní. Konfrontace se sebou samým a s životem je očekávaným okamžikem," konstatoval Timko.

No Name jsou v Česku mimořádně oblíbení, svědčí o tom jejich desetinásobný úspěch v anketě Český slavík v kategorii Slavík bez hranic. Spolupracují i s dalšími českými umělci, například se skupinou Chinaski nebo zpěvačkou Terezou Maškovou. Pro film Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka složili píseň I prokletí může být štěstí. Sestavu No Name tvoří čtyři bratři Timkové Igor (zpěv), Dušan (kytara), Roman (kytara) a Ivan (bicí). Dalšími členy jsou Pali Jakab (basová kytara) a Zoli Sallai (klávesy). První desku nazvanou podle jména kapely vydali v roce 1998.