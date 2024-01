Bude mu třicet a nikoho nemá. Činoherní klub hraje komedii o tom, jaké je být single

První premiérou roku v pražském Činoherním klubu se stala černá komedie Nejbližší od amerického dramatika Joshuy Harmona. V režii Terezy Říhové humorně vypráví, jak těžké je potkat pravého partnera pro život, když člověk žije ve velkoměstě, je single, gay a nejlepší kamarádky ho začínají zvát na své rozlučky se svobodou.

Hra o tom, jak složité bývá v takové situaci nepropadat panice ze samoty a společenského tlaku, je podle tvůrců určená divákům nehledě na věk, pohlaví nebo orientaci.

Hlavní roli Jordana, jehož čtyři kamarádky už si všechny našly muže, ztvárnil Jakub Burýšek. "Není to jenom o klukovi, který chce najít jiného kluka. Je to i o hledání svého místa ve světě. O tom, jakou úlohu v něm člověk hraje, jak si dát život do kupy a obstát, ustát těžké situace, když přicházejí," říká.

V dalších rolích se představí Jana Břežková, Sandra Černodrinská, Marta Dancingerová, Anežka Rusevová, Václav Šanda a Viktor Zavadil. První inscenaci hry dnes jedenačtyřicetiletého amerického dramatika Joshuy Harmona připravila newyorská Roundabout Theatre Company v roce 2015. Díky úspěchu se dva roky nato přesunula na Broadway.

Autor vycházel ze svého dřívějšího textu, dialogu terapeuta s klientem posedlým kolegou v práci. Pouze zachoval a rozvinul postavu třicátníka Jordana, který je gay a potýká se sám se sebou, pocity osamělosti i obsesivními sklony.

"Ve hře spatřuji krásné poselství toho, že se svět nehroutí, protože je vám třicet a jste stále single. Pro každého je jen život naplánovaný trochu jinak," míní režisérka Tereza Říhová.

Ačkoliv se zabývá poměrně vážnými tématy, žánrově se novinka pohybuje mezi černou romantickou komedií a sitcomem.

Pro Říhovou znamenala hned několik výzev. "Zpočátku to pro mě byla otázka prostoru. Ve hře se neustále mění prostředí, kdy ostrým střihem přechází z jednoho místa na druhé. Bylo tedy potřeba vymyslet, aby inscenace s každým přechodem takzvaně 'nespadla'. Co se textu týče, je napsán jako lehká komedie, kterou jsme se společně s herci snažili více prohloubit. S tím jde ruku v ruce i jiný styl herectví, než pro jaký je hra napsána," poznamenává režisérka, že bylo těžké všechny tyto prvky, žánr a styl zkombinovat.

Téměř tříhodinovou inscenaci v překladu Viktora Janiše uvedl Činoherní klub v české premiéře uplynulý pátek, nejbližší reprízy následují 31. ledna a znovu 5. a 26. února.