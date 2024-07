Udeřil pěvce. Slavný dirigent Gardiner končí v čele barokních orchestrů

Britský dirigent John Eliot Gardiner, jedna z vedoucích postav současného světa klasické hudby a průkopník v oblasti historicky poučené interpretace, po šesti dekádách končí ve funkci uměleckého ředitele souborů Monteverdi Choir, English Baroque Soloists a Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Rozhodl se tak po loňském incidentu, kdy udeřil pěvce.

Jak informovala agentura AP, jedenaosmdesátiletý Gardiner potvrdil, že se "s těžkým srdcem" rozhodl složit funkci. Oznámil to zhruba rok po incidentu, k němuž došlo na festivalu v obci La Côte-Saint-André na jihovýchodě Francie.

Gardiner tam tehdy dirigoval operu Trójané od Hectora Berlioze. Devětadvacetiletý basista William Thomas však při potlesku odešel z pódia po špatné straně.

Podle deníku The Times jej následně Gardiner s půllitrem piva v ruce konfrontoval v zákulisí. Nechvalně temperamentní dirigent zvolal, že má sto chutí rozbít tu sklenici pěvci o hlavu. Basista ho varoval, ať to nedělá, načež mu dirigent uštědřil facku a vzápětí jej udeřil do obličeje, tvrdí list.

Přesný popis události Gardinerova agentura Askonas Holt nepotvrdila, přiznala ale, že "došlo k incidentu". Dirigent se vzápětí veřejně omluvil. "Byl to neomluvitelný zkrat a osobně jsem se za něj Willu Thomasovi, kterého si nesmírně vážím, omluvil. Znovu tak nyní činím veřejně a omlouvám se zároveň i každému, koho jsem svým chováním zklamal," uvedl.

Gardiner následně na rok odřekl veškerá vystoupení s nadějí, že to bude stačit, aby obnovil kariéru. To se ale nestalo a nyní definitivně končí.

"Za posledních 11 měsíců jsem se intenzivně věnoval terapii. Dozvěděl jsem se toho nesmírně mnoho o sobě i o tom, jak jsem se choval k druhým v minulosti, a došel jsem k názoru, že pro mě i mé orchestry bude nejlepší změna kurzu," říká Gardiner. Zdůrazňuje, že neodchází do důchodu a dál hodlá natáčet či dirigovat jako host u jiných orchestrů.

Světově uznávaný dirigent, který jako jeden z prvních znovuobjevil originální barvy barokní hudby a oživil zájem o starou hudbu obecně, proslul mimo jiné kompletním provedením Bachových kantát na ročním turné zvaném Bach Pilgrimage. V roce 2000 tak oslavil 250 let skladatelova úmrtí provedením všech jeho církevních kantát.

"S hudebníky a zpěváky tehdy Gardiner putoval od kostela ke kostelu, z Německa přes Paříž a Curych až do New Yorku. Každá kantáta zazněla ve dnu liturgického roku, pro nějž byla autorem zkomponována," popsala kritička Dita Hradecká.

Britský rodák obdržel dvě Grammy, ocenění Diapason d'Or a více cen magazínu Gramophone než jakýkoli jiný žijící umělec.

Působil ve Vídeňské státní opeře či milánské La Scale, pravidelně hostoval s Londýnským symfonickým orchestrem, Královským orchestrem Concertgebouw či Berlínskými filharmoniky. V roce 2021 se po šedesáté objevil na festivalu BBC Proms.

Vokální těleso Monteverdi Choir a orchestr English Baroque Soloists pak dirigoval mimo jiné také na loňské korunovaci krále Karla III. ve Westminsterském opatství.

Nositele Řádu britského impéria a rytířského titulu Gardinera, jenž je dále držitelem čestných doktorátů z Královské hudební akademie či King’s College v Cambridge, mohli v posledních letech několikrát vidět také čeští posluchači. V roce 2018 na festivalu Pražské jaro se soubory Monteverdi Choir a English Baroque Soloists uvedl výběr z kantát Johanna Sebastiana Bacha. Aplaudovalo mu zaplněné pražské Rudolfinum.

Na stejném místě Gardiner v prvním pandemickém roce 2020 natočil s Českou filharmonií a klavíristou Igorem Ardaševem orchestr bez publika, který bylo možné vidět na platformě iVysílání.

Už opět v zaplněném Rudolfinu pak Gardiner znovu třikrát vystoupil s prvním českým orchestrem vloni. Na programu měli čistě český repertoár v čele s Pátou symfonií Antonína Dvořáka, Fantazií g moll pro housle a orchestr od Josefa Suka, kterou zahrál Jan Mráček, a Symfonií č. 5 od Leopolda Koželuha.

