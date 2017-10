Ji.hlava zná vítěze. Nejlepší dokument je Hranice práce od Apoleny Rychlíkové

před 38 minutami

Nejlepším filmem 21. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava jsou Hranice práce Apoleny Rychlíkové. Spolu s novinářkou Sašou Uhlovou natočila snímek o lidech, kteří pracují za minimální peníze v otřesných podmínkách. Cenu za nejvýraznější světový dokument si odnesla Zeď ruského filmaře Dmitryho Bogolubova. Festival letos představil 342 snímků.

Ji.hlava 2017 - vítězné filmy Česká radost a divácká cena: Hranice práce (Apolena Rychlíková), zvláštní ocenění: Poslední šichta Tomáše Hisema (Jindřich Andrš)

Hranice práce (Apolena Rychlíková), zvláštní ocenění: Poslední šichta Tomáše Hisema (Jindřich Andrš) Opus Bonum (světový dokument): Zeď (Dmitry Bogolubov)

Zeď (Dmitry Bogolubov) Mezi moři: Opera o Polsku (Piotr Stasik)

Opera o Polsku (Piotr Stasik) Nejlepší celovečerní debut: Meteory (Gürcan Keltek), Panoptic (Rana Eidová), Tvoření spravedlnosti (Sarah Vahneová)

Meteory (Gürcan Keltek), Panoptic (Rana Eidová), Tvoření spravedlnosti (Sarah Vahneová) Exprmntl.cz: Konzerva (Lucie Navrátilová), Tradice (Kateřina Turečková)

Konzerva (Lucie Navrátilová), Tradice (Kateřina Turečková) Fascinace: Lidé lodí (Sarah Woodová), Konec časů (Milčo Mančevski)

Lidé lodí (Sarah Woodová), Konec časů (Milčo Mančevski) Cena Silver Eye od Institutu dokumentárního filmu: Krev a písek (Matthias Krepp )

Krev a písek (Matthias Krepp ) Cena studentské poroty: Milda (Pavel Křemen)

Milda (Pavel Křemen) Přínos světové kinematografii: Marcel Ophüls

Hlavní cenu České radosti na 21. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárnch filmů Ji.hlava dostala režisérka Apolena Rychlíková za film Hranice práce.

"Porota oceňuje lidský vklad Saši Uhlové, která se na všednodenní skutečnost vykořisťovaných lidí dokázala podívat poctivě, konkrétně, empaticky, bez ideologizování. Ocenili jsme režijní přínos Apoleny Rychlíkové, která se stejně dokázala podívat na Sašu Uhlovou," uvedla porota, ve které zasedla Andrea Hanáčková, Miroslav Janek, Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová, Alice Krajčírová a Krištof Kintera. Film vznikl v cyklu České televize Český žurnál a získal také letošní cenu diváků.

Cenu dostal i radikální film z prostředí dolů

Porotci udělili také dvě zvláštní ceny. "Zaujala nás radikalita provedení, sugestivní minimalistický přístup a unikátní autenticita," zdůvodnila porota ocenění filmu Poslední šichta Tomáše Hisema režiséra Jindřicha Andrše.

Poetikou obrazu a svobodou filmového jazyka oslovil porotu snímek Všechno má svůj čas filmařky Violy Ježkové. "Je to haluzivní film, abstraktní výpověď o konkrétním životě," uvedli porotci.

U studentské poroty zabodoval film Milda režiséra Pavla Křemena. Film je portrétem komunistického pohlavára Miloše Jakeše.

"Chtěli jsme upozornit na to, že i my, kteří tuto absurdní dobu nezažili, máme zájem o zamyšlení se nad zvěrstvy tehdejšího komunistického režimu. Chtěli bychom, aby se dokument dostal především do povědomí mladší generace, která je podle našeho názoru jediná, jež má šanci naši společnost změnit a nedopustit se stejných chyb," uvedl za středoškoláky Daniel Bauška.