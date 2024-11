O tom nejhorším z lidské povahy. V Brně nově nastudovali Janáčkovu operu

V koprodukci brněnského Národního divadla, Královského divadla ve španělském Madridu a Berlínské státní opery vznikla nová inscenace komické opery Výlety páně Broučkovy, která tento pátek zahájí přehlídku Janáček Brno. "Pro festival je to další významný krok k šíření méně uváděného díla Leoše Janáčka na světových jevištích s předními interprety," říká umělecký šéf brněnského souboru Jiří Heřman.

Inscenace má premiéry tento pátek 1. a neděli 3. listopadu, nejbližší reprízy následují 3. a 4. prosince. Režie se ujal kanadský rodák Robert Carsen. Ten už pro festival dříve nastudoval Janáčkův Osud.

Výlety páně Broučkovy pokládá Carsen za výzvu. V první části, kdy Brouček putuje na Měsíc, i v té druhé, kdy se ocitne v obležené Praze za husitských válek, Kanaďan spatřuje paralely s událostmi a atmosférou konce 60. let minulého století. Američané tehdy přistáli na Měsíci, Československo prožilo pražské jaro a následně okupaci. "Tato opera je rozhodně nejúžasnější, nejpodivnější a nejšílenější dílo, s jakým jsem se kdy setkal. A že jsem jich už několik viděl," říká sedmdesátiletý Carsen.

Hudební nastudování je dílem Marka Ivanoviče. Ten operu, jež měla světovou premiéru v roce 1920, obdivuje pro její zvláštní humor, jazyk libreta i excentrické hudební nápady. "Janáčkova karikatura dobového měšťáka neztratila kupodivu nic na své aktuálnosti," míní dirigent.

Titulní roli Broučka zazpívá britský tenorista Nicky Spence, který se na minulém ročníku festivalu představil v Zápisníku zmizelého. "Brouček není žádná okouzlující role a já si budu užívat vytváření každičkého odpudivého aspektu jeho zajímavé osobnosti. Janáček vždycky dokáže vytvořit role tak, že to nejsou povrchní charaktery. Jsem si jistý, že v Broučkově lidském jádru najdeme mnoho roztomilých vlastností a značné množství patosu," popisuje Spence.

Výlety páně Broučkovy jsou oproti ostatním operám Leoše Janáčka humornější. Skladatel si jako předlohu vybral dvě povídky Svatopluka Čecha.

Opera nevznikala snadno. Skladatel vystřídal několik libretistů včetně Františka Gellnera a Viktora Dyka a trvalo devět let, než po všech peripetiích dospěl ke zdárnému konci. "Dlouhý vznik díla způsobil, že se stalo první Janáčkovou operou, která byla provedena až po roce 1918, tedy v samostatném Československu. Jako jediná také měla premiéru v pražském Národním divadle," napsal kritik Boris Klepal, podle nějž si Janáčkova satira bere za cíl to nejhorší z lidské povahy jako bezzásadovost, přízemnost či hrubiánství a vkládá to vše do příslušníka české střední třídy.

Brněnskou inscenaci 4. prosince natočí Česká televize a Český rozhlas. Tentýž den budou Výlety páně Broučkovy živě vysílány přes platformu OperaVision.

Devátý ročník mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno, který potrvá do 24. listopadu, nabídne desítky akcí, od komorních vystoupení po velké operní produkce a orchestrální koncerty. Hned v pondělí 4. listopadu například v Brně zahrají Bamberští symfonikové se svým českým šéfdirigentem Jakubem Hrůšou. Slavnostní zakončení obstará 24. listopadu soubor Národního divadla Brno s inscenací opery Příhody lišky Bystroušky, od jejíž světové premiéry letos uplynulo 100 let.