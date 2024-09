Iron Maiden přijedou oslavit 50 let od vzniku. Poslední květnový den zahrají v Praze

Slavná britská metalová kapela Iron Maiden vystoupí 31. května 2025 na letišti v pražských Letňanech. V rámci právě oznámeného turné nazvaného Run For Your Lives oslaví 50 let od vzniku.

Skupinu založil koncem roku 1975 baskytarista Steve Harris. Lidé budou mít možnost slyšet vybrané skladby z devíti studiových alb od toho nazvaného jen Iron Maiden po Fear of the Dark z roku 1992. Předprodej vstupenek v cenách od 2100 korun začne příští pátek 27. září dopoledne, oznámila pořadatelská agentura Live Nation. "Příští rok je pro Iron Maiden velmi výjimečný a my našim fanouškům připravíme koncertní zážitek, jaký se jen tak nevidí," slibuje zpěvák Bruce Dickinson. "Tohle turné vám vykouzlí úsměv na tváři a jásot v hrdle. Pokud jste nás už někdy viděli, připravte se na to, že tento zážitek se posune na zcela novou úroveň," tvrdí. Zobrazit 15 fotografií Podle manažera sestavy Roda Smallwooda naživo zazní skladby, z nichž mnohé léta nehráli a mnohé už pravděpodobně v budoucnu nikdy nezahrají. Iron Maiden, pojmenovaní Železná panna podle středověkého mučicího nástroje, koncem 70. let stáli u nové vlny britské heavymetalové muziky. S zpěvákem Dickinsonem poprvé natočili album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 frontman formaci na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, koncem 90. let se ale vrátil zpět. Související Recenze: Národ džínových bund povstal. Iron Maiden v Praze cestovali časem 15 fotografií Kapela, která prodala téměř 90 milionů alb a odehrála přes 2000 vystoupení, do Česka jezdí od roku 1993. Naposledy vystoupila loni v zaplněné pražské O2 areně, kde její hlučné produkci aplaudovalo téměř 15 tisíc posluchačů. Mnozí dorazili v tričkách s postavou maskota Eddieho, který se v průběhu večera objevil také na pódiu. "Iron Maiden jsou jednou z mála kapel, která dokáže jinak odosobněné prostory hal a stadionů proměnit v komunitní setkání," napsalo o koncertu Aktuálně.cz.