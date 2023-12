Na brněnský Jazzfest přišlo přes 12 tisíc lidí, završil ho trumpetista Maalouf

Více než 12 tisíc lidí navštívilo akce letošního ročníku brněnského Jazzfestu, který toto úterý v zaplněném Sono Centru završil trumpetista Ibrahim Maalouf. Koncert byl jen na stání. Loni návštěvnost překročila 15 tisíc osob lidí za 21 večerů, zatímco letos přehlídka čítala 18 večerů, uvedl za pořadatele Petr Svoboda.

Třiačtyřicetiletý rodák z libanonského Bejrútu Maalouf se do Brna vrátil téměř deset let po posledním vystoupení tehdy ještě v plném sále klubu Fléda. Tentokrát přijel s početnou kapelou a novým programem Trumpets of Michel Ange, jehož název odkazuje k renesančnímu géniovi Michelangelovi.

Maalouf spojuje jazz, pop, elektroniku, rap i hip hop, obecně vlivy západní a arabské tradice, přičemž v některých polohách měl blízko k severskému jazzu a odkazoval například k norskému trumpetistovi Nilsi Petterovi Molværovi. Techniku ale částečně zdědil po otci, rovněž trumpetistovi.

"V současnosti je zřejmě nejpopulárnějším francouzským instrumentalistou. Jeho obliba na domácí scéně v kombinaci s prací pro filmový průmysl znamená, že Maaloufovy výjezdy do zahraničí jsou čím dál vzácnější," doplňuje umělecký šéf festivalu, jinak sám jazzový kytarista Vilém Spilka.

Maalouf se narodil v Libanonu, vyrůstal však v Paříži, kam jeho rodina uprchla před občanskou válkou. Za posledních 15 let produkoval, skládal či aranžoval více než dvacítku alb pro sebe i další umělce. Složil také mnoho symfonických skladeb a pracoval na hudbě k 20 filmům. Je propagátorem improvizace a jejího zařazení do hudební výuky.

Pořadatelé Jazzfestu už ohlásili program na rok 2024. První koncert odehraje 31. ledna Nduduzo Makhathini, jihoafrický klavírista a skladatel, kterého o den dříve uslyší také posluchači pražského klubu Jazz Dock. Do Brna dále přijedou saxofonistka Lakecia Benjamin, trumpetista Chris Botti nebo čerstvá držitelka dvou cen Grammy, zpěvačka Samara Joy. Vrátí se kapela Snarky Puppy, a především dorazí hráč na banjo a držitel 15 cen Grammy Béla Fleck.

Video: Singl Beirut od Ibrahima Maaloufa