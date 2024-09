Ian McKellen hraje kritika, který ničí druhé. Po pádu se chce vrátit na jeviště

Divadelní kariéru musel sir Ian McKellen, širší veřejnosti známý jako Gandalf z filmové série Pána prstenů, v červnu přerušit po pádu z jeviště. Nerad by to tak ale nechal. "Nejlepší by bylo se vrátit a řádně tu roli dohrát," říká pětaosmdesátiletý anglický herec.

K incidentu došlo v londýnském West Endu, kde pětaosmdesátiletý Ian McKellen hrál Johna Falstaffa v moderní adaptaci Jindřicha IV. od Williama Shakespeara nazvané Player Kings. Při jednom červnovém představení herec v hektické scéně ztratil rovnováhu a spadl z jeviště. "Samozřejmě raději bych jednou mohl říkat, že jsem Falstaffa hrál dobře, než že jsem spadl z jeviště a už jsem to nedokončil," poznamenává.

Ještě po osmdesátce v Londýně opět nastudoval Hamleta. Vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu přesto nechce plánovat příliš do budoucnosti. "To by bylo v pětaosmdesáti trochu pošetileté," připouští. McKellen si při pádu zlomil zápěstí a naštípl obratel. Vážnější následky podle svých slov neměl díky obleku, který byl vycpaný, aby Falstaff vypadal víc při těle.

Ian McKellen je nyní hvězdou celovečerního filmu The Critic, natočeného podle románu Curtain Call současného britského spisovatele Anthonyho Quinna. Odehrává se v Londýně 30. let minulého století a McKellen v něm hraje vlivného, egoistického divadelního kritika Jimmyho Erskina, který inscenace a výkony hodnotí podle toho, vjakém se právě nachází rozmaru.

Pak ale úmrtí majitele deníku vede k výměně šéfredaktora a kritikovi hrozí, že ztratí postavení. Aby si jej udržel, uzavírá faustovskou dohodu s problematickou mladou herečkou Ninou. Tu ztvárnila Gemma Arterton. "Příběh je možná trochu melodramatický, ale 30. léta byla melodramatická," poznamenává McKellen.

Herec jako čtyřicátník v roce 1988 udělal coming out. Ve snímku hraje muže, který svou homosexualitu neskrývá, přesto se bojí, aby jej kvůli tomu někdo nezdiskretoval.

Právě díky tomu jej postava, která je smyšlená, zaujala. Ve 30. letech minulého století by udržet takový postoj bylo "náročné i pro člověka, který je slavný a zajištěný", přiznává McKellen. "Vypadalo by to přesně tak, jak to vidíte ve filmu. To se mi na tom líbí," dodává.

"Ta postava mi přišla naprosto věrohodná. Záměrně ničí životy druhým ne protože by to byl bytostně nelítostný kritik, ale protože to je gay žijící ve společnosti, která jím opovrhuje," doplňuje herec v rozhovoru pro list New York Times.

Připomíná, že ve 30. letech například bylo nemyslitelné, aby se muž procházel po Londýně a držel se s jiným mužem za ruku. "Pokud vám společnost takové věci nedovolí, pak se nemůžete divit, pokud ten člověk občas na někoho vycení zuby," myslí si.

Sám přiznává, že už v 60. letech, kdy hrál na newyorské Broadwayi, občas divadelním kritikům psal, pokud v jejich textech našel nepřesnosti. "A ve všech případech přiznali, že udělali chybu," prohlašuje.

"Jinak by ale samozřejmě bylo hloupé se je snažit přesvědčovat, že máte pravdu. Nepíšou pro vás, ale pro publikum a také pro své publikum. Já čtu recenze, protože mě zajímá, co si myslí druzí," dodává herec.

Ian McKellen zahájil divadelní kariéru v roce 1961, tři desítky let nato jej britská královna pasovala na rytíře. Desítky let měl pověst především špičkového shakespearovského herce, když účinkoval v inscenacích her jako Král Lear, Macbeth nebo Richard III. Širší veřejnost jej nicméně zná především jako čaroděje Gandalfa z filmových trilogií Pán prstenů a Hobit, za nějž byl nominován na Oscara, či jako Magneta ze superhrdinské série X-Men.

Film The Critic, který zatím nemá českého distirbutora, měl tento týden premiéru na festivalu v kanadském Torontu. Natočil ho režisér Anand Tucker.

