Hudebníci z jazzové kapely Snarky Puppy přijeli do Brna, zaplnili Besední dům

Souhru pramenící z mnohaleté spolupráce předvedli tuto sobotu v Brně jazzoví hudebníci Bill Laurance a Michael League. Na pozvání Jazzfestu zaplnili Besední dům. Hráli převážně skladby z loňské akustické nahrávky Where You Wish You Were, stejně jako nové, dosud nepojmenované skladby. Letos vydají další desku, řekl League.

Dvaačtyřicetiletý britský hráč na klávesové nástroje Laurance a devětatřicetiletý americký multiinstrumentalista League se přátelí od vysokoškolských studií. Oba patří k protagonistům skupiny Snarky Puppy, která existuje už dvě dekády. League ji založil, Laurance účinkoval už na jejím prvním albu z roku 2006. Formace záměrně ignorující žánrové hranice propojuje jazz, rock nebo funk. Proslula živelnými koncerty, doteď získala pět cen Grammy. Zobrazit 10 fotografií Početný ansámbl Snarky Puppy předloni s úspěchem vystoupil také v brněnském Sono Centru. Tam se vrátí letos 1. května, znovu v plné sestavě. Sobotní večer ale patřil jen dvěma hudebníkům a jejich akustickému jazzovému projektu s prvky world music. Laurance usedl ke klavíru, League střídal akustickou bezpražcovou baskytaru a oud, což je orientální předchůdce loutny. I když spolu hrají dlouho, pořád se prý dokážou na pódiu překvapovat. "Někdy jeden druhého překvapíme až moc, ale i to je vlastně v pořádku," uvedl Laurance. "Zodpovědnost nikdy nebyla naše silná stránka," doplnil League. Publikum jejich souhru i schopnost improvizace ocenilo potleskem vestoje. Laurance a League jsou momentálně na evropském turné. Přijeli z Budapešti, pokračují do Vídně. Související Reportáž: Bluegrassový král Béla Fleck v Česku vyprodal čtyři koncerty za 48 hodin Do Brna hudebníky pozval zdejší Jazzfest. Jeho letošní ročník pokračuje 13. března vystoupením amerického trumpetisty Keyona Harrolda, 21. března zahrají saxofonistka Lakecia Benjamin a japonský trumpetista Takuja Kuroda. V květnu přijede třeba islandská zpěvačka Laufey, v červnu festival završí Slavnosti synkop v Divadle Husa na provázku. Video: Vystoupení Billa Laurance s Michaelem Leaguem Na záznamu ze Španělska hrají Bill Laurance a Michael League skladbu Sant Esteve z alba Where You Wish You Were. Foto: ČTK | Video: ACT Music