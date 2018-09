Smrt zpěvačky The Cranberries byla nehoda, utopila se ve vaně po otravě alkoholem

Dolores O'Riordan, zpěvačka, textařka, hudebnice a zásadní postava kapely The Cranberries, zemřela náhle 15. ledna 2018 během nahrávání v Londýně ve věku 46 let. Foto: Reuters

Smrt zpěvačky irské rockové skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanové byla nešťastná náhoda, oznámil ve čtvrtek v Londýně úřad koronera po výslechu svědků.

Dolores O'Riordanová se utopila po požití nadměrného množství alkoholu. Tělo šestačtyřicetileté zpěvačky bylo nalezeno letos v lednu ve vaně v jednom hotelu v britské metropoli, sdělil úřadu policista, který v případu vystupoval jako svědek.

Zpěvačka, jež v letech před smrtí trpěla bipolární poruchou, po sobě podle něj nezanechala žádný dopis na rozloučenou. Na jejím těle ani nebyly nalezeny známky toho, že by si chtěla ublížit. V místnosti se nacházelo pět miniaturních lahví s alkoholem a láhev šampaňského.

"Neexistuje žádný důkaz pro to, že šlo o něco jiného než o nehodu," uvedla podle agentura AP koronerka Shirley Radcliffeová.

O'Riordanová se skupinou The Cranberries v prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala na 40 milionů alb. V roce 2003 skupina ukončila spolupráci, ale v roce 2009 se dala opět dohromady.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do České republiky. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. O dva roky později vystoupila v Praze.