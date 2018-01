Zemřela Dolores O'Riordan. "Andělskému hlasu" skupiny The Cranberries bylo 46 let

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Zpěvačka, která se v devadesátých letech proslavila s irskou skupinou The Cranberries, zemřela náhle v Londýně. Mezi největší hity kapely, založené v roce 1989, patří skladby Linger, Ode To My Family nebo Zombie.

Ve věku 46 let v Londýně náhle zemřela irská zpěvačka Dolores O'Riordan, která se proslavila jako hlas rockové skupiny The Cranberries. Informaci přinesla irská televize RTE s odvoláním na agenta zpěvačky, jenž informaci potvrdil.

Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old. The lead singer with the Irish band The Cranberries, was in London for a short recording session. No further details are available at this time. Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Zveřejnil(a) The Cranberries dne 15. Leden 2018

"Byla v Londýně na krátkém nahrávání. Členové rodiny jsou touto nečekanou informací zdrcení a žádají v tomto těžkém čase o respektování soukromí," uvedl agent bez dalších podrobností.

Skupina musela loni kvůli zdravotním potížím zpěvačky - údajně šlo o bolesti zad - zrušit několik termínů z naplánovaného turné. Dolores se ovšem krátce před Vánoci ozvala na Facebooku fanouškům se vzkazem, že si užila první koncert po několika měsících. Zpěvačka v posledních letech také trpěla bipolární poruchou.

Hi All, Dolores here. Feeling good! I did my first bit of gigging in months at the weekend, performed a few songs at the Billboard annual staff holiday party in New York with the house band. Really enjoyed it! Happy Christmas to all our fans!! Xo Zveřejnil(a) The Cranberries dne 20. Prosinec 2017

Dolores O'Riordan spoluzaložila The Cranberries v irském Limericku v roce 1989. Hned na prvním albu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We vyšlo několik zásadních písní: balada Linger nebo hit Dreams. Alternativně rockovým písničkám vévodil "andělský", velmi specificky zabarvený hlas Dolores O'Riordan.

V roce 1994 vydali Cranberries své pravděpodobně nejslavnější album No Need To Argue s hity Zombie nebo Ode To My Family. Desky se po celém světě prodalo přes 17 milionů kusů.

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) January 15, 2018

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) January 15, 2018

Do roku 2003, než zpěvačka ukončila se skupinou spolupráci, poslali The Cranberries společně do světa pět alb. Návrat se konal v roce 2012 se slušně přijatou nahrávkou Roses, letos se kapela přihlásila s povedenou deskou Something Else. Zařadila na ni starší skladby v nových, akustičtějších aranžích.

"Ke starším písniním citlivě přidali smyčce, zpěvačka Dolores O'Riordan přestala tlačit na pilu a z radiohitů typu Zombie nebo Dreams se rázem staly zajímavé folkové písničky. Zdá se, že tvůrčích sil je v tomhle irském týmu ještě dost," psalo tehdy Aktuálně.cz v recenzi, kterou si přečtěte zde.

The Cranberries byli v roce 2010 headlinery festivalu Colours of Ostrava, zpěvačka také v Praze vystoupila sólově. Pod svým jménem vydala dvě alba.

O'Riordan měla se svým bývalým manželem Donem Burtonem, někdejším tour managerem kapely Duran Duran, tři děti.