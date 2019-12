Zemřela Marie Fredrikssonová, zpěvačce kapely Roxette bylo 61 let

Ve věku 61 let v pondělí zemřela zpěvačka Marie Fredrikssonová, která s Perem Gesslem tvořila kdysi populární švédské popové duo Roxette.

Podle švédského deníku Expressen podlehla následkům dřívějšího závažného onemocnění. Doktoři zpěvačce již roku 2002 našli nádor na mozku. Absolvovala náročné operace a kapela poté přerušila svou úspěšnou kariéru.

Skupina vznikla v roce 1986 a proslavily ji hity jako The Look, Joyride nebo It Must Have Been Love, který zazněl ve slavném filmu Pretty Woman.

Roxette ale měli značný úspěch také v 90. letech minulého století, kdy Gesslovy písně, uzpůsobené potřebám rozhlasového posluchače a plné chytlavých refrénů, bodovaly jedna za druhou také v českých rádiích.

"Ukazuje se na nich, jak velkou stopu zanechal v Gesslových písních přímý vliv Beatles a následná hudba generace 70. let včetně skupiny ABBA, ke které se rockově založení Roxette dříve moc nehlásili," konstatoval hudební kritik Josef Vlček, podle něhož skupina využívala retro prvky z 60. a 70. let minulého století.

Marie Fredrikssonová se narodila roku 1958 v malé švédské vesnici jako nejmladší z pěti dětí. Otec pracoval jako pošťák, matka v továrně. Rodinu poznamenala tragédie, kdy jako dvacetiletá tragicky zahynula nejstarší sestra Fredrikssonové.

Nejmladší z rodiny se v dospívání učila zpívat v kostele, poslouchala Beatles nebo Joni Mitchellovou, přihlásila se na hudební školu a účinkovala v muzikálech.

Přes účinkování v punkové kapele Strul, se kterou několikrát vystoupila také ve švédské televizi, pak Marie Fredrikssonová dostala nabídku uzavřít smlouvu s vydavatelstvím EMI a roku 1983 zahájila sólovou dráhu. S Perem Gesslem je roku 1985 spojil manažer firmy.

Listen To Your Heart byl jedním z největších hitů Roxette. | Video: EMI

Fanoušky měli Roxette také v Česku, kde se například roku 2010 jejich album Charm School hned po vydání dostalo do čela žebříčku nejprodávanějších desek.

Fredrikssonová a Gessle zde poprvé hráli roku 2001 a naposledy na jaře 2015 v pražské O2 areně. Stalo se tak u příležitosti jejich tehdejšího 30. výročí založení.