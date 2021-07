Zemřel kytarista Jan Štrup. Hrál s kapelami Rybičky 48 a Divokej Bill, bylo mu 39 let

Zpěvák a kytarista Jan Štrup nečekaně zemřel ve věku 39 let. V minulosti byl členem kapely Rybičky 48 a hrával s Divokým Billem nebo Medvědem 009. Příčina úmrtí není známa.

"Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup. Nebudu se rozepisovat o tom, jak jsme se poznali, co jsme spolu zažili a co se stalo, že jsme se posledních X let nebavili. Na to bude jednou čas s odstupem let, až sepíšu paměti. Honza tam bude mít nezapomenutelné místo," napsal ve středu večer na Facebook Jakub Ryba, frontman skupiny Rybičky 48.

Dodal, že pro něj Štrup několik let byl jako bratr či spoluhráč. "On mě naučil, jak paří rockstar," dodal.

Štrup s Rybičkami 48 natočil tři desky. Hrál také v kapelách Medvěd 009 nebo Divokej Bill, která na Facebooku dodala: "Kamaráde, díky za společný hraní, hostování, zkoušení a za spoustu legrace a úžasnejch mejdanů."

"Hanzi, přes všechny úlety a peripetie jsi vždy byl a zůstal jedním z nás," napsala kapela Medvěd 009 na sociálních sítích.

Štrup zkoušel prorazit i po vlastní dráze, v roce 2016 založil uskupení Nuly, které se později přejmenovalo na Počasí.