Jeho hudba byla alternativou k rocku. Zemřel Burt Bacharach, dožil se 94 let

Ve věku 94 let tuto středu zemřel americký skladatel Burt Bacharach, autor hitů Do You Know the Way to San Jose nebo Raindrops Keep Fallin' on My Head. Jeho hudba se v 60. a 70. letech minulého století stala alternativou k rockové muzice. Nejslavněji komponoval pro zpěvačku Dionne Warwickovou.

O úmrtí držitele šesti cen Grammy, jehož písně nahrálo více než 1000 interpretů a který patřil k nejpopulárnějším autorům druhé poloviny 20. století, informovala agentura Reuters.

Někdejší žák Bohuslava Martinů Bacharach od mládí obdivoval jazzové muzikanty jako trumpetistu Dizzyho Gillespieho nebo saxofonistu Charlieho Parkera. Vystudoval hudební teorii a kompozici v New Yorku, kanadském Montréalu a kalifornské Santa Barbaře. Povinnou vojenskou službu si odbyl na americké základně v Německu, kde hrál na klavír a skládal pro místní kapelu. Sotva se roku 1952 vrátil do USA, oženil se a začal intenzivněji komponovat, uvádí jeho profil v encyklopedii Allmusic.com.

Bacharachova hudba byla poučená znalostí popových postupů, jazzové harmonie, bossa novy i soulu. Často používal neobvyklé nástroje. Prorazil roku 1957 s hitem The Story of My Life, který do čela country hitparády vyhnal zpěvák Marty Robbins. Tím zároveň skladatel zahájil celoživotní spolupráci s textařem Halem Davidem.

K jejich dalším hitům patřily Magic Moments zpívané Perrym Comem, Only Love Can Break a Heart, I Say a Little Prayer proslulé v podání Arethy Franklinové nebo Raindrops Keep Fallin' on My Head. Ty v interpretaci B. J. Thomase zněly ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969.

Kromě toho se Bacharachovy písně objevily ve snímcích Co je nového, kočičko? z roku 1965 s herci Peterem Sellersem a Peterem O'Toolem nebo komedii Casino Royale, kde Jamese Bonda roku 1967 atypicky ztvárnil právě Sellers a neurotického megalomana hrál Woody Allen.

V 80. letech zažil Bacharach další vlnu úspěchu díky spolupráci s písničkářkou a svou manželkou Carole Bayer Sagerovou. Vzešly z ní songy jako On My Own nebo Arthur's Theme, který v interpretaci Christophera Crosse dosáhl na Oscara. Song zněl ve filmu o bohatém alkoholikovi Arthur z roku 1981.

Obnovenou vlnu zájmu zažil Burt Bacharach koncem tisíciletí. Už roku 1994 jeho opřenou fotografii umístili britští popoví Oasis na obal svého alba Definitely Maybe a poctili skladatele na pódiu slavné Royal Albert Hall. Dva roky nato jeho kariéru zrekapituloval dokument britské BBC.

Koncem tisíciletí pak Bacharach vytvořil neobyčejné album Painted from Memory s anglickým rockovým písničkářem Elvisem Costellem.

Svůj první písňový text napsal roku 2005 na sólovou desku At This Time, osmdesátiny oslavil velkým koncertem se symfonickým orchestrem v australském Sydney. Roku 2011 s kolegou Halem Davidem převzali prestižní Gershwinovu cenu udílenou americkou Kongresovou knihovnu. Hal David zemřel rok nato, bylo mu 91 let.

K jedněm z posledních Bacharachových spoluprací patří album Elvise Costella nazvané Look Now z roku 2018, kde je spoluautorem tří skladeb.

Podle agentury AP zůstal Bacharach aktivní do posledních let, ještě jako osmdesátník vystoupil na anglickém festivalu Glastonbury. V uplynulých dekádách se s ním mohla měřit jen hrstka autorů, pokud jde o schopnost tvořit "okamžitě chytlavé" písně, které zůstávají populární. Na předních příčkách hitparád se jeho díla s nezapomenutelnými melodiemi a osobitými aranžmá umísťovala od 50. let do začátku 21. století.