Zemřel americký kytarista a zpěvák Michael Nesmith z kapely The Monkees

Ve věku 78 let v pátek zemřel americký kytarista, zpěvák a podnikatel Michael Nesmith, známý především díky svému působení v kapele The Monkees. S odvoláním na jeho rodinu o tom informoval časopis Rolling Stone.

"S nekonečnou láskou oznamujeme, že Michael Nesmith zemřel dnes ráno ve svém domově, obklopen rodinou, pokojně a přirozeně," uvedla rodina v prohlášení.

Nesmith byl kytaristou, zpěvákem a občasným skladatelem v kapele The Monkees, která vznikla jako americká obdoba britských The Beatles pro komediální pořad televize NBC. Hudební skupina nicméně prodeji alb v USA svoje britské vzory překonala. Jejich první dvě alba The Monkees a More of the Monkees byla desítky týdnů na prvních příčkách hudebních žebříčků. Druhá z těchto desek například obsahuje hit I´m a Believer, který před lety znovu zpopularizoval animovaný film Shrek.

I přes jejich obrovskou slávu se členové kapely vzbouřili proti své nahrávací společnosti, která jim podle jejich názoru nedávala dostatečný tvůrčí prostor. Hudebníkům se následně dostalo větší svobody, pořad na NBC ale brzy skončil a sláva kapely povadla po vydání dvou neúspěšných alb.

Nesmith se následně vydal do countryrockových vod s kapelou First National Band. S tou natočil tři alba, která sice neměla tak velký komerční úspěch, nicméně jsou nyní považována za klasické příklady losangeleského country rocku.

Hudebník založil v polovině 70. let svou multimediální firmu Pacific Arts, v níž se postupem času začal soustředit na rostoucí vliv televize na hudební průmysl. Produkoval například pořad PopClips, který později sloužil jako vzor pro vznik hudební televize MTV. Po smrti své matky zdědil podstatné jmění, které jako výkonný producent investoval do filmů Repo Man z roku 1984 či Tapeheads z roku 1988.

V 90. letech se pak připojil k ostatním bývalým členům The Monkees při natáčení další desky Justus a vyrazil s nimi na turné.

Nesmith v roce 2017 vydal knihu pamětí nazvanou Infinite Tuesday (Nekonečné úterý). Za svůj život se třikrát rozvedl, zanechal po sobě tři syny a dceru.