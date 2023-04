Zemřel americký jazzový pianista Ahmad Jamal, bylo mu 92 let

O umělcově úmrtí informovala americká média s odvoláním na hudebníkovu dceru Sumayah. Jamal byl známý svým úsporným stylem, který silně ovlivnil například legendárního trumpetistu Milese Davise.

Jamal zemřel v neděli doma v Ashley Falls ve státě Massachusetts. Deníky The New York Times a The Washington Post uvádějí jako příčinu úmrtí komplikace v souvislosti s rakovinou prostaty.

Průlom v kariéře Ahmada Jamala nastal v roce 1958 díky albu Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me, které obsahuje výběr skladeb z vystoupení v hotelovém klubu Pershing Lounge v Chicagu. Kolekce obsahuje i patrně nejznámější Jamalovu vlastní skladbu Poinciana.

Jamal získal řadu ocenění, mimo jiné Grammy za celoživotní dílo v roce 2017. Miles Davis údajně jednou řekl, že všechna jeho inspirace pochází od Ahmada Jamala. Samply z Jamalovy hudby použili ve svých skladbách i hiphopové hvězdy jako Jay-Z a Nas.

Jamal se narodil jako Frederick Russell Jones v roce 1930 v Pittsburghu a s hrou na klavír začal už ve svých třech letech. Později žil v Chicagu, kde přestoupil k islámu a přijal jméno Ahmad Jamal.

V roce 2014 s velkým úspěchem vystoupil na 19. ročníku pražského festivalu Struny podzimu.