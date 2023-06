Začal festival Mighty Sounds, v areálu nově nejde platit hotovostí

Vystoupením anglické kapely Enter Shikari či amerických Black Flag tento pátek večer na letišti v Táboře vyvrcholil první den hudebního festivalu Mighty Sounds. Akce zaměřená na žánry ska, punk nebo reggae potrvá do nedělního večera, kdy zahrají hlavní hvězdy Rancid.

V sobotu se představí populární australský hudebník Dub FX, z jiných účinkujících návštěvníci uslyší americkou ska punkovou formaci The Interrupters, anglického zpěváka Franka Turnera s bandem The Sleeping Souls nebo britské duo Bob Vylan mísící žánry grime a punk. V programu nechybí alternativní divadlo, burleska, stand-up comedy či slam poetry.

V historii festivalu založeného roku 2005 je letošní rozpočet dosud nejvyšší, přesahuje dvacet milionů korun. Organizátoři očekávají asi deset tisíc diváků, stejně jako v posledních letech.

Nově v areálu nejde platit hotovostí ani platební kartou. Lidé spolu s páskou na ruku dostávají čip, do nějž si pak nabíjejí peníze, vysvětlila mluvčí přehlídky Markéta Broumová. Podobná praxe je na českých festivalech po pandemii již standardem, takzvaně cashless letos jsou nebo už byli také Rock for People, Colours of Ostrava, Metronome, Brutal Assault či Let it Roll.

Rancid na letišti Čápův dvůr začnou hrát krátce před nedělní půlnocí. "Je to zásadní punkrocková kapela. Vedle sestav jako Green Day, Offspring a Bad Religion patří k základu toho, co představuje americký punkrock," připomíná za organizátory František Švadlena.

Sestava založená roku 1991 v americké Kalifornii propojuje rock s punkem, reggae, ska a dalšími žánry. Celosvětově Rancid prodali přes čtyři miliony desek, tu poslední nazvanou Tomorrow Never Comes zveřejnili začátkem měsíce.

Vstupenka na tři festivalové dny stojí na místě 3500 korun. Organizátoři vstupné meziročně zdražili o 20 až 30 procent, dle jejich vyjádření to ale zdaleka nepokryje zvýšené náklady. Většina lístků byla prodána v předprodeji.

"Na místě už se tak moc neprodává, ale jsme zvědaví, protože letos máme nově jednodenní vstupenky. Snažili jsme se také posílit místa k sezení. Ve stanovém městečku bude nově jakési náměstíčko, kde si budou moci lidé ráno koupit snídani a budou tam stánky," doplňuje mluvčí. Letní festival Mighty Sounds se poprvé konal roku 2005 v Olší u Opařan, pět let nato se přesunul do areálu táborského letiště Čápův dvůr.

