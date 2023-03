Výlet za vydrami a koupě herní myši. Dry Cleaning zpívají o nejvšednějších věcech

Dotační program Obchůdek 21+ by mohl dotačně podporovat hybridní prodejny na vesnicích, část pracovní doby by provozovna mohla být samoobslužná. Může to být varianta pro zachování služeb v menších obcích. Program, který podporuje venkovské prodejny, má zatím fungovat do roku 2025, ministerstvo průmyslu a obchodu ho chce prodloužit do roku 2030. Návrh připravuje na jednání vlády. Novinářům to dnes v Pardubicích řekl ministr Josef Síkela (STAN) na konferenci Život v obcích 2023+. Loni program poskytl přes 31 milionů korun, letos to bude 52 milionů korun.

"Stávající program běží do roku 2025, mám připravený návrh do roku 2030, chci s ním jít v nejbližší době na vládu. V posledních letech v menších obcích docházelo k zavírání obchodů, program slouží, aby v obcích byla aspoň jedna prodejna, tím, že tam je jedna, nedeformujeme tržní prostředí," řekl Síkela.

Podle dat ministerstva v obcích do 200 obyvatel skončila v posledních deseti letech pětina koloniálů. Největší úpadek byl v Ústeckém a Středočeském kraji. V obcích od 200 do 400 obyvatel zavřelo obchod deset procent podnikatelů. Nejvíce to postihlo Zlínský kraj. Síť COOP zavřela v letech 2020 až 2021 svých 15 obchodů v obcích do 500 obyvatel.