Výhody a úskalí metalu. Zpěvák Iron Maiden v autobiografii píše o šermu i létání

Místo koncertu britské kapely Iron Maiden, která měla zahrát 15. června v pražském Edenu, vyšla v českém překladu alespoň autobiografie zpěváka Bruce Dickinsona. Vystoupení metalové sestavy bylo zrušeno kvůli protipandemickým opatřením. Přesně v den plánované akce nakladatelství Cosmopolis uvedlo na trh frontmanovu knihu nazvanou Co dělá tenhle knoflík?.

"Autobiografie je zvláštní potvora. Hrozně neukázněná. Má to být nákupní seznam událostí, jak přicházely jedna za druhou?" ptá se Dickinson v doslovu. "Nebo výběr interních vtípků, které vám tehdy přišly zábavné? Anebo je to bezúčelné cvičení, zejména když jste právě dopsali svůj pátý pokus a je vám teprve pětadvacet?"

Dvaašedesátiletý Brit si odpovídá, že nechtěl ani jedno. Snažil se zkrátka odvyprávět dobrý příběh. "Napsal jsem více než 160 tisíc slov a do této knihy se jich dostalo asi 100 tisíc," dodává.

V autobiografii, vtipně prošpikované vulgárními výrazy, vypráví o své kariéře, výhodách a úskalích života metalové hvězdy, ale také o tom, jak se učil létat a získal pilotní licenci, o vztahu k šermu nebo svém boji s rakovinou. "Často se mě lidé ptají: Změnil bys něco? Odpověď je prostá. Ne. Jiná a lepší otázka je: Udělal jsi nějaké chyby? Odpověď je stejně snadná - spousty chyb," konstatuje v závěru.

Dickinson už knihu představil předloni v pražském sále O2 universum, tehdy však ještě český překlad neexistoval. Britský hudebník autobiografii propagoval na autorských čteních a diskusích s publikem. Také v Praze nabídl téměř tříhodinovou one-man show. Jeho vyprávění často přerušoval smích a potlesk publika.

V průběhu večera se zpěvák s nadsázkou věnoval i závažnějším tématům. S úsměvem se vrátil i ke koncertu, který odehrál v prosinci 1994 uprostřed Sarajeva obléhaného při válce v bývalé Jugoslávii. Ukázal fotografii před zničeným tankem a označil ji za "selfie uprostřed přestřelky v občanské válce".

Za vystoupení v bývalé Jugoslávii Dickinson obdržel čestné občanství Sarajeva. Hudebník tehdy absolvoval riskantní cestu nebezpečným územím za doprovodu vojáků OSN.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v 58 zemích.

Dickinsonovou první nahrávkou s Iron Maiden bylo The Number of the Beast v roce 1982. Po 11 letech zpěvák kapelu na čas opustil a věnoval se vlastní tvorbě, koncem 90. let se ale vrátil.

Iron Maiden jsou v Česku častými hosty, Dickinson například roku 1996 v Praze křtil desku skupiny Arakain.

Bruce Dickinson, jenž na univerzitě vystudoval dějepis, má pilotní licenci na boeingy. Reprezentoval také Velkou Británii v šermu.