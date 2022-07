V Náměšti nad Oslavou začal folkový festival, vystoupila Susana Baca z Peru

Koncertem peruánské zpěvačky Susany Bacy, trojnásobné držitelky ceny Latin Grammy, v sobotu večer začal letošní ročník festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Do 30. července ještě vystoupí britský písničkář Sam Lee, Radůza, Hradišťan či Michal Prokop.

Pořadatelé vstupné navzdory rostoucím nákladům nezdražili. Na každý hlavní koncert chodí zhruba 600 diváků, říká vedoucí městského kulturního střediska Luděk Strašák.

"Vzhledem k tomu, že jsme nastavili cenovou politiku ještě před Vánoci, protože dáváme i vánoční předprodej, tak jsme na inflaci a zdražování nemohli reagovat. Ceny jsou loňské," vysvětluje Strašák. Permanentka na festival, jehož součástí jsou výstavy i divadla, vyjde na 2300 korun, jednodenní vstupné činí 550 korun. Festival hospodaří s rozpočtem zhruba šest milionů.

Organizátoři však o 20 až 30 procent zdražili ceny za ubytování v kempu. Předprodej vstupenek odpovídal zhruba době před pandemií. "Máme trošku výhodu, že dáváme předplatné už na Vánoce, kdy se ještě neví, jaký bude program. Lidé si u nás kupují permanentky, aniž by věděli, kdo bude vystupovat. Máme docela velkou skupinu lidí, která je nám věrná," líčí Luděk Strašák.

Program zůstal beze změn, přestože náklady stouply. Podle Strašáka byl letošní ročník připravován dva roky. "Týká se to třeba britských kapel, které loni nemohly přijet kvůli covidu," ilustruje. Loni akci ovlivnila koronavirová krize, uskutečnilo se jen několik koncertů nazvaných Připomínky Folkových prázdnin.

Méně hudebníků než v jiných letech letos zahraje na open scéně. "Dramaturg říkal, že nebyly kapely, které by vyhovovaly tomu, co letos od open scény chceme. Každý den tak bude jenom jedno vystoupení. Nemá to nic společného s ekonomikou," vysvětluje Strašák.

Hlavní koncerty se konají na zámeckém nádvoří, další v kapli svaté Anny nebo parku. Tématem letošního ročníku je poezie.

Skladba Sorongo z nejnovějšího alba Susany Bacy nazvaného Palabras urgentes. | Video: Real World Records

Z Velké Británie přijede kromě Sama Leeho třeba duo houslistek a zpěvaček The Rheingans Sisters, zpěvačka Julie Fowlisová nebo skupina Les Triaboliques, v níž figuruje i kytarista Justin Adams, spoluhráč zpěváka Roberta Planta.

Podle dramaturga festivalu Michala Schmidta britský folk tvoří až čtvrtinu programu letošního 36. ročníku akce. Z českých hudebníků dorazí Lucie Redlová nebo Žamboši.

Závěr festivalu plánovaný na 30. července organizátoři označují jako Irský den. Zakončí ho kapela Interference. O den dříve se uskuteční česká premiéra filmu, který připomene zesnulého lídra této sestavy Ferguse O'Farrella. Žil v letech 1967 až 2016. Byl i kamarádem písničkáře Glena Hansarda, jenž s Markétou Irglovou získal cenu Oscar za film Once a kterého českému publiku objevil právě náměšťský festival.