Po stopách otců. Synové členů Beatles McCartney a Ono Lennon vydali společnou píseň

Synové členů britské kapely Beatles James McCartney a Sean Ono Lennon společně napsali a vydali píseň. Název tříminutové balady Primrose Hill odkazuje k vyhlášené londýnské čtvrti, v níž žije mnoho celebrit včetně Paula McCartneyho, vysvětluje agentura AFP.

"Jsem nadšený, že se s vámi mohu podělit o svou nejnovější píseň, kterou jsme napsali s mým dobrým přítelem Seanem Ono Lennonem. Mám pocit, že jsme se opravdu rozjeli, a jsem nadšený, že s vámi budu dál sdílet hudbu," napsal McCartney na sociální síti Instagram a připojil společnou fotografii obou hudebníků.

K propagaci nové písně přispěl i Paul McCartney, když vyzval své fanoušky, aby si Primrose Hill poslechli.

Šestačytřicetiletý James McCartney a o dva roky starší Sean Ono Lennon se stejně jako jejich otcové vydali na hudební dráhu. Zdaleka ale nedosahují srovnatelných úspěchů jako Beatles. McCartney se podílí na vzniku desek svého otce, v letech 2013 a 2016 publikoval sólová alba. Ono Lennon se roku 1998 připojil k alt-rockové skupině Cibo Matto, která ho pak spolu se synem Ringo Starra Zakem Starkeyem podpořila na jeho debutovém albu Into the Sun, doplňuje britský deník The Guardian.